Гороскоп на 29 сентября 2021 года подскажет, чего стоит опасаться в среду. Кого ждут приятные знакомства, а кому можно смело отправляться в поездку? Читайте гороскоп на 29 сентября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Хороший день для романтических встреч и начала отношений. Взаимопонимание между полами будет отличное. Вероятно благоприятное разрешение какого-то вопроса.

Телец

Великолепный день для решения любых вопросов, для любых дел. Возможны приятные контакты. Очень удачный день для покупок, торговли, ухода за волосами и косметических процедур. Можно неплохо развлечься и провести романтическое свидание.

Близнецы

Чудесный день для ухода за ногтями и волосами, для начала занятий фитнесом с целью улучшения формы. Хорошее время для того, чтобы сделать выбор спутника жизни. В принятии решения руководствуйтесь здравым смыслом.

Рак

Возможно, кто-то из друзей или знакомых захочет воспользоваться вашей добротой. Не давайте денег в долг, не занимайтесь благотворительностью и не поручайтесь за других.

Лев

Это прекрасный день для покупок, в том числе и техники. Все будет складываться легко, дела будут спориться. Ваше красноречие вам пригодится. День удачен для встречи с друзьями, сбора нужной информации.

Дева

Обострится интуиция, поэтому прислушивайтесь к ее советам. День хорош для похода в гости, встречи гостей, для серьезных покупок в дом и подарков детям. Не стесняйтесь проявлять положительные чувства.

Весы

Чудесный день для общения и обмена информацией, поездок и торговли. Будьте более чувствительны к желаниям других, это поможет вам установить доверительные отношения с коллегами и соседями.

Скорпион

Вашей находчивости и решительности можно позавидовать. В голову будут приходить быстрые оригинальные решения, которые можно будет тут же воплотить в жизнь. Не перегружайте нервную систему.

Стрелец

В этот день воздержитесь от приобретения материальных ценностей. Будьте осторожны с техникой. Ограничьте свое общение ― могут появиться энергетические вампиры.

Козерог

Ваше противостояние с представителями противоположного пола ни к чему, это будет выглядеть не совсем красиво. Возможно, вы просто предвзято относитесь к кому-то. Проявите великодушие, и все образуется.

Водолей

В этот день лучше отказаться от любых новшеств, нельзя простужаться, так как можно заболеть. Будут удачно складываться отношения, а вы будете привлекательны. Общение пойдет на пользу.

Рыбы

Возможно внезапное знакомство, которое будет приятным, но недолгим. Дела, начатые сегодня, вряд ли могут быть доведены до конца. День хорош для интеллектуальных занятий, коллективного творчества.

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