Гороскоп на 29 вересня 2021 року підкаже, чого варто остерігатися в середу. Кого чекають приємні знайомства, а кому можна сміливо вирушати в поїздки? Читайте гороскоп на 29 вересня від екстрасенсів СТБ.

Хороший день для романтичних зустрічей, початку стосунків. Взаєморозуміння між статями буде відмінне. Імовірне сприятливе вирішення якогось питання.

Чудовий день для вирішення будь-яких питань, для будь-яких справ. Можливі приємні контакти. Дуже вдалий день для покупок, торгівлі, догляду за волоссям і косметичних процедур. Можна непогано розважитися і провести романтичне побачення.

Чудовий день для догляду за нігтями і волоссям, для початку занять фітнесом з метою поліпшення форми. Гарний час для того, щоб зробити вибір супутника життя. В ухваленні рішень керуйтеся здоровим глуздом.

Можливо, хтось із друзів або знайомих захоче скористатися вашою добротою. Не давайте грошей у борг, не займайтеся благодійністю і не поручайтеся за інших.

Це прекрасний день для покупок, у тому числі й техніки. Все буде складатися легко, справи вдаватимуться. Ваше красномовство вам стане в пригоді. День вдалий для зустрічі з друзями, збору потрібної інформації.

Загостриться інтуїція, тому прислухайтеся до її порад. День гарний для походу в гості, зустрічі гостей, для серйозних покупок у дім і подарунків дітям. Не соромтеся проявляти позитивні почуття.

Чудовий день для спілкування та обміну інформацією, поїздок і торгівлі. Будьте більш чутливі до бажань інших, це допоможе вам налагодити довірливі взаємини з колегами і сусідами.

Вашій винахідливості та рішучості можна позаздрити. На думку спадатимуть швидкі оригінальні рішення, які можна буде тут же втілити в життя. Не перевантажуйте нервову систему.

У цей день утримайтеся від придбання матеріальних цінностей. Будьте обережні з технікою. Обмежте своє спілкування ― можуть з’явитися енергетичні вампіри.

Ваше протистояння з представниками протилежної статі даремне і матиме негарний

вигляд. Можливо, ви просто упереджено ставитеся до когось. Проявіть великодушність, і все владнається.

У цей день краще відмовитися від будь-яких нововведень, краще не застуджуватися, бо можна захворіти. Вдало складатимуться стосунки, а ви будете привабливі. Спілкування піде на користь.

Можливе раптове знайомство, яке буде приємним, але недовгим. Справи, розпочаті сьогодні, навряд чи можуть бути доведені до кінця. День підходить для інтелектуальних занять, колективної творчості.

Більше на тему: Дорогоцінне каміння за знаками зодіаку

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.