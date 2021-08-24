24 августа вся Украина отмечает главный праздник страны — День Независимости. Если вы думаете, как лучше провести эти праздничные выходные, куда пойти и где в столице весело и полезно провести время, то скорее читайте наш материал. Редакция STB.UA собрала для вас подборку самых актуальных мероприятий, которые пройдут в Киеве на День Независимости Украины.

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Lords of the Sound. Хиты украинской эстрады

Дата: 22 августа, 19:00

Адрес: ул. Тимирязевская, 1

Накануне Дня Независимости Украины на территории Ботанического сада им. Н. Гришко состоится концерт в сопровождении оркестра Lords of the Sound. Все желающие смогут насладиться исполнением известных украинских хитов Владимира Ивасюка, Назария Яремчука, Софии Ротару и Квитки Цисык в современной аранжировке.

Также на фестивале будут представлены основные туристические «магниты» Украины и гастрономические особенности каждого региона. Кроме того посетителей ждут разнообразные мастер-классы, конкурсы и розыгрыши призов.

Фестиваль воздушных шаров

Дата: 23-24 августа

Адрес: пр-т Академика Глушкова, 1

Традиционно ко Дню Независимости Украины на территории ВДНХ 23 и 24 августа состоится Международный фестиваль воздушных шаров «Монгольфьерия. Я — гражданин». Все желающие смогут не только полюбоваться запуском 15 аэростатов, но и полетать на них! К слову, организаторы также анонсировали выступления воздушных гимнастов, шоу-программу и фудкорты с украинской кухней. Все для хорошего отдыха всей семьей.

Парад на День Независимости

Дата: 24 августа

Адрес: ул. Крещатик

Традиционный парад ко Дню Независимости Украины начнется утром 24 августа. По главной улице страны пройдут более 5 тысяч военных, 400 единиц оружия и техники, а в небо над ней поднимутся 100 летательных аппаратов. Всего на Крещатике будет три колонны: пешая, воздушная и механизированная.

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фестиваль «Спалах»

Дата: 24 августа, с 12:00

Адрес: Труханов остров

24 августа в 12:00 на территории Труханова острова начнется фестиваль новой украинской культуры «Спалах». Это первая попытка создать определенную коллаборацию современных украинских авторов, музыкантов, стрит-артистов и других представителей современного культурного процесса. На сцене фестиваля будут зажигать: Cape Cod, Люси, Komissiya, Стас Королев, Лилу45 и другие. К слову, организаторы обещают небольшой сюрприз, который точно останется в памяти гостей.

Концерт Андреа Бочелли

Дата: 24 августа, 17:00

Адрес: пл. Конституции

24 августа в 17:00 возле Мариинского дворца состоится концерт известного итальянского тенора Андреа Бочелли. Вместе с солистками Национальной оперы Украины Людмилой Монастырской и Тамарой Калинкиной, Тиной Кароль и Джамалой в сопровождении симфонического оркестра и при участии Национального украинского народного хора Украины имени Григория Веревки маэстро исполнит известные композиции, которые коснутся сердца каждого украинца.

Концерт «Независимость ― в нашей ДНК»

Дата: 24 августа, 18:00

Адрес: ул. Большая Васильковская, 55

В День Независимости в 18:00 на НСК Олимпийский состоится грандиозный благотворительный концерт «Независимость ― в нашей ДНК». 34 любимых украинских артиста будут развлекать зрителей. Сергей Бабкин, Тина Кароль, Джамала, Олег Винник и другие музыканты вместе со всей страной будут праздновать день рождения Украины. К слову, деньги, вырученные за концерт, пойдут на создание Центра современного искусства ― музея Ивана Марчука.

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