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Выходные в августе 2021 года

16.08.2021

Последний месяц лета 2021 года порадует украинцев дополнительными выходными днями. В августе украинцев ждет национальный праздник — День независимости Украины, который подарит два дополнительных выходных дня. Подробнее — читайте в нашем материале.

В августе украинцев ждет 21 рабочий и 10 выходных дней. 

24 августа мы празднуем День независимости Украины, который в этом году выпадает на вторник. Поэтому понедельник, 23 августа, будет также выходным. Однако он переносится на субботу, 28 августа, которая будет рабочей.

Больше по теме: Выходные и праздничные дни 2021 года в Украине

Выходные в августе 2021 года

21, 22, 23 и 24 августа

Традиционно остаются нерабочими субботы и воскресенья: 1, 7-8, 14-15 и 29 августа.

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