24 серпня вся Україна відзначає головне свято держави ― День Незалежності. Якщо ви думаєте, як краще провести ці святкові вихідні, куди піти і де в столиці можна весело та корисно провести час, то швидше читайте наш матеріал. Редакція STB.UA зібрала для вас добірку найактуальніших заходів, які відбудуться в Києві на День Незалежності України.

Більше на тему: Які фільми подивитися на День Незалежності 2021

Дата: 22 серпня, 19:00

Адреса: вул. Тимірязєвська, 1

Напередодні Дня Незалежності України на території Ботанічного саду ім. М. Гришка відбудеться концерт у супроводі оркестру Lords of the Sound. Усі охочі зможуть насолодитися виконанням відомих українських хітів Володимира Івасюка, Назарія Яремчука, Софії Ротару та Квітки Цісик у сучасному аранжуванні.

Також на фестивалі будуть представлені основні туристичні «магніти» України і гастрономічні особливості кожного регіону. Окрім того на відвідувачів чекатимуть різноманітні майстер-класи, конкурси та розіграші призів.

Дата: 23−24 серпня

Адреса: пр-т Академіка Глушкова, 1

Традиційно до Дня Незалежності України на території ВДНГ 23 та 24 серпня відбудеться Міжнародний фестиваль повітряних куль «Монгольф’єрія. Я — громадянин». Усі охочі зможуть не тільки помилуватися запуском 15 аеростатів, а й політати на них! До слова, організатори також анонсували виступи повітряних гімнастів, шоу-програму і фудкорти з українською кухнею. Усе для гарного відпочинку всією родиною.

Дата: 24 серпня

Адреса: вул. Хрещатик

Традиційний парад до Дня Незалежності України розпочнеться зранку 24 серпня. Головною вулицею країни пройдуть понад 5 тисяч військових, 400 одиниць зброї і техніки, а небо над нею розітнуть 100 літальних апаратів. Всього на Хрещатику буде три колони: піша, повітряна і механізована.

Більше ан тему: Вихідні у серпні 2021 року

Дата: 24 серпня, з 12:00

Адреса: Труханів острів

24 серпня о 12:00 на території Труханового острова стартує перший фестиваль нової української культури «Спалах». Це перша спроба створити певну колаборацію сучасних українських авторів, музикантів, стрит-артистів та інших представників сучасного культурного процесу. На сцені фестивалю запалюватимуть: Cape Cod, Люсі, Komissiya, Стас Корольов, Лілу45 та інші. До слова, організатори обіцяють невеликий сюрприз, який точно залишиться в пам’яті гостей.

Дата: 24 серпня, 17:00

Адреса: пл. Конституції

24 серпня о 17:00 біля Маріїнського палацу відбудеться концерт відомого італійського тенора Андреа Бочеллі. Разом із солістками Національної опери України Людмилою Монастирською і Тамарою Калінкіною, Тіною Кароль і Джамалою під супровід симфонічного оркестру та за участі Національного українського народного хору України імені Григорія Верьовки маестро виконає відомі композиції, які торкнуться серця кожного українця.

Дата: 24 серпня, 18:00

Адреса: вул. Велика Васильківська, 55

У День Незалежності о 18:00 на НСК Олімпійський відбудеться грандіозний благодійний концерт «Незалежність у нашій ДНК». 34 улюблених українських артисти розважатимуть глядачів. Сергій Бабкін, Тіна Кароль, Джамала, Олег Винник та інші музиканти разом з усією країною святкуватимуть день народження України. До слова, гроші, отримані за концерт підуть на створення Центру сучасного мистецтва — музею Івана Марчука.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.