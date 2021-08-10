Любовный гороскоп на август 2021 для каждого знака зодиака от Хаяла Алекперова
Читайте астрологический прогноз в сфере любовных отношений на август 2021 года. Что ждет представителей каждого знака зодиака в личной жизни — узнайте в любовном гороскопе от Хаяла Алекперова.
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Овны
Конец лета для семейных Овнов — отличный повод наладить отношения с партнёром. У вас есть все шансы разбудить угасающую страсть и вернуть романтическое настроение в паре. Главное — проявить инициативу.
Тельцы
В этот период звёзды сулят Тельцам новые знакомства. Будьте на чеку. Вполне вероятно, что это будет «любовь с первого взгляда».
Близнецы
Начало месяца — довольно эмоциональный период для сферы личных отношений Близнецов. Конфликты с партнером могут загораться от малейшей искры. А потому лучше не провоцировать любимого человека. Старайтесь обходиться без споров.
Раки
Недосказанность — главный враг в сфере личных отношений Раков. Семейные представители знака могут «домыслить» себе массу обид на пустом месте. Чтобы этого избежать, старайтесь говорить о том, что думаете. Скорее всего, ваш партнер не умеет читать мысли.
Львы
Этот период для Львов — время новых знакомств. Вполне вероятно, что спонтанное свидание или нежданная встреча станут началом серьёзных отношений. Главное — не зацикливаться только на профессиональной сфере деятельности. Сохраняйте баланс между работой и личной жизнью.
Девы
В этот период Девы могут уладить давние разногласия с любимым человеком. Прийти к общему знаменателю будет несложно. Главное с вашей стороны — проявить инициативу.
Весы
В этот период Весы могут пересмотреть свои взгляды на те или иные вещи. В связи с чем в их жизни начнутся кардинальные перемены. И особенно в сфере личных отношений. Главное при этом — чаще прислушиваться к своему внутреннему голосу.
Скорпионы
В августе звёзды могут подталкивать Скорпионов видеть подвох даже там, где все прозрачно чисто. Не удивительно, что в сфере личных отношений может возникать ревность к партнеру и претензии на пустом месте. Совет звёзд — переключить свою энергию в другое русло. К примеру, в творчество. Тогда получится избежать ссор.
Стрельцы
Начало месяца — удачный период для совместных поездок с любимым человеком. Вы не только получите заряд позитивных эмоций, но также сможете уладить давние конфликты.
Козероги
В этот период звёзды сулят Козерогам спонтанные романтические знакомства. Вполне вероятно, что поход в магазин или прогулка с друзьями смогут кардинально изменить вашу личную жизнь. Так что всегда старайтесь выглядеть «на все сто».
Водолеи
Одиноким Водолеям звезды настоятельно советуют осмотреться по сторонам. Вполне вероятно, что вы в упор не замечаете достойного претендента на свое сердце. В то время, как человек уже давно пытается добиться вашего внимания.
Рыбы
Последний месяц лета для многих Рыб — время перейти к новому этапу в личной жизни. Многие представители знака переведут свои отношения на более серьезный уровень. Совет звёзд — не робейте! Иначе упустите удачный момент!
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