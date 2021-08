Читайте астрологічний прогноз у любовних стосунках на серпень 2021 року. Що чекає представників кожного знака зодіаку в особистому житті — дізнайтеся в любовному гороскопі від Хаяла Алекперова.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на серпень 2021 по знаках зодіаку від Хаяла Алекперова

Кінець літа для сімейних Овнів — відмінний час налагодити стосунки з партнером. У вас є всі шанси розбудити згасаючу пристрасть і повернути романтичний настрій у парі. Головне — проявити ініціативу.

У цей період зірки обіцяють Тельцям нові знайомства. Будьте напоготові. Цілком імовірно, що це буде «кохання з першого погляду».

Початок місяця — досить емоційний період для сфери особистих стосунків Близнюків. Конфлікти з партнером можуть розгоратися від найменшої іскри. А тому краще не провокувати кохану людину. Намагайтеся обходитися без суперечок.

Недомовленість — головний ворог у сфері особистих взаємин Раків. Сімейні представники знака можуть «домислити» собі купу образ на порожньому місці. Щоб цього уникнути, намагайтеся говорити про те, що думаєте. Швидше за все, ваш партнер не вміє читати думки.

Цей період для Левів — час нових знайомств. Цілком імовірно, що спонтанне побачення або несподівана зустріч стануть початком серйозних стосунків. Головне — не зациклюватися тільки на професійній сфері діяльності. Зберігайте баланс між роботою та особистим життям.

У цей період Діви можуть залагодити давні розбіжності з коханою людиною. Дійти спільного знаменника буде нескладно. Головне з вашого боку — проявити ініціативу.

У цей період Терези можуть переглянути свої погляди на ті чи інші речі. У зв’язку з чим у їхньому житті почнуться кардинальні зміни. І особливо — у сфері особистих стосунків. Головне при цьому — частіше прислухатися до свого внутрішнього голосу.

У серпні зірки можуть підштовхувати Скорпіонів бачити підступ навіть там, де все прозоро чисто. Тож не дивно, що у сфері особистих стосунків можуть виникати ревнощі до партнера і претензії на порожньому місці. Порада зірок — переключити свою енергію в інше русло. Наприклад, у творчість. Тоді вдасться уникнути сварок.

Початок місяця — вдалий період для спільних поїздок з коханою людиною. Ви не тільки отримаєте заряд позитивних емоцій, а й зможете залагодити давні конфлікти.

У цей період зірки обіцяють Козерогам спонтанні романтичні знайомства. Цілком імовірно, що похід у магазин або прогулянка з друзями зможуть кардинально змінити ваше особисте життя. Тож завжди намагайтеся виглядати «на всі сто».

Самотнім Водоліям зірки радять озирнутися навсібіч. Цілком імовірно, що ви впритул не помічаєте гідного претендента на своє серце. У той час, як людина вже давно намагається здобути вашу увагу.

Останній місяць літа для багатьох Риб — час перейти до нового етапу в особистому житті. Багато представників знака переведуть свої стосунки на більш серйозний рівень. Порада зірок — не бійтеся! Інакше пропустите вдалий момент!

Більше на тему: Прогноз астрологів на 2021 рік

Читайте нас також у Viber і Telegram

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.