В современном мире существует много видов депиляции и эпиляции: бритье, гели и кремы для депиляции, восковая депиляция, шугаринг, энзимная и лазерная эпиляция. Подробнее об особенностях каждого из способов удаления нежелательных волос читайте в нашем материале.

Для начала стоит разъяснить разницу между эпиляцией и депиляцией. Ведь многие путают эти два способа, с помощью которых можно избавиться от нежелательных волос. Прежде чем начинать изучать всевозможные манипуляции с нежелательными волосами на коже, учтите, что каждый из методов может вызвать аллергию или другие неприятные последствия. Поэтому рекомендуем тщательно рассмотреть каждый вид эпиляции и депиляции и сопоставить со здоровьем вашей кожи, а также привычками и финансовыми возможностями. Конечно, еще лучше – посоветоваться с профессионалами в этой области.

Эпиляция — это удаление волоса и его корневой части. Фолликулярный аппарат намеренно повреждают, чтобы препятствовать дальнейшему росту волос.

Депиляция — более примитивный и менее эффективный метод удаления волос, чем эпиляция. Во время этой процедуры удаляются лишь волосы, которые находятся на поверхности кожи.

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Виды депиляции и эпиляции

Депиляция (использование бритвы) – это механическое удаление только видимой части волоса, во время которого не затрагивается корень. Проводить процедуру нужно 2–3 раза в неделю. Менять лезвия рекомендуют после 5–7 использований.

Плюсы:

Доступность.

Экономность.

Минусы:

Порезы.

Волоски быстро отрастают.

Волоски жесткие, что может привести к раздражениям на коже и зуду.

Цена: 200 грн

Депиляторы в виде геля или крема – это химическое разрушение структуры волоса без повреждения корня. Процедура проводится раз в неделю. Перед использованием состава его нужно на короткое время нанести на небольшой участок кожи, чтобы проверить наличие аллергической реакции.

Плюсы:

Доступность.

Относительно невысокая стоимость.

Волоски отрастают более мягкими и тонкими.

Минусы:

Ожоги.

Аллергические реакции.

Цена: 300 грн.

Биоэпиляция воском – это удаление волос с помощью натурального средства – воска; механическое удаление волоса, которое проводят в среднем раз в месяц. Воски бывают разных типов (горячий, теплый и холодный) и форм выпуска (кассетный, в гранулах, в дисках, полоски и др.).



Плюсы:

При регулярном использовании волос становится меньше, а их структура – тоньше.

Можно делать как в домашних условиях, так и у специалистов.

Минусы:

Возможно врастание волос.

От горячего воска возможны ожоги.

Болезненность процедуры.

Цена: зависит от зоны, в среднем 450 грн.

Биоэпиляция сахаром (шугаринг) – этот способ, как и восковая эпиляция, предусматривает нанесение на тело натуральных веществ. В данном случае – сахара. Делать шугаринг также рекомендуют раз в месяц.

Плюсы:

Минимальное количество вросших волосков.

Если делать регулярно, волос становится меньше, а их структура – тоньше.

Минусы:

Возможна аллергия.

Цена: зависит от зоны, в среднем 800 грн.

Энзимная эпиляция – это удаление волос с помощью воздействия на волосяной фолликул белковых ферментов (энзимов) и тепла. Проводится такая процедура раз в месяц.

Плюсы:

Безболезненно.

Минимальное количество вросших волосков.

Если делать регулярно, волос меньше, а их структура тоньше.

Минусы:

Возможна аллергия.

Цена: 800 грн

Лазерная эпиляция – это процедура устранения волосяных фолликулов без повреждения кожи. С помощью воздействия лазера на волосяной фолликул обработанный волос разрушается, выпадает и больше не вырастает. Для полного устранения максимального количества волос (70–95%) рекомендуют пройти курс процедур с интервалом 1,5–3 месяца. Надо провести от 8 процедур, после каждой количество волос уменьшается на 20–30 %. Таким методом пользуется участница восьмого сезона проекта «Холостяк» Галя.

Плюсы:

Это единственный метод, который эффективно удаляет вросшие волосы.

Минусы:

Луч воздействует лишь на темные волосы.

Нежелательное присутствие на солнце до и после процедуры.

Цена: зависит от зоны, в среднем ноги обойдутся в 800 грн, а бикини – в 900 грн.

Эпилятор – это электрический прибор, который с помощью пластин с корнем удаляет волосы на теле. Процедуру проводят 2–3 раза в месяц.

Плюсы:

Доступность.

Экономность.

Минусы:

Вросшие волоски.

Болезненность.

Цена: 600 грн.

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