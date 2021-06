У сучасному світі існує багато видів депіляції та епіляції: гоління, гелі та креми для депіляції, воскова депіляція, шугаринг, ензимна та лазерна епіляція. Детальніше про особливості кожного зі способів видалення небажаного волосся читайте в нашому матеріалі.

Для початку варто роз’яснити відмінність між епіляцією та депіляцією. Адже багато хто плутає ці два способи, за допомогою яких можна позбутися небажаного волосся. Перш ніж починати вивчати всілякі маніпуляції з небажаним волоссям на шкірі, врахуйте, що кожен з методів може спричинити алергію або інші неприємні наслідки. Тому рекомендуємо ретельно розглянути кожен вид епіляції та депіляції й зіставити зі здоров’ям вашої шкіри, а також звичками і фінансовими можливостями. Звичайно, ще краще – порадитися з професіоналами в цій галузі.

Епіляція — це видалення волосся і його кореневої частини. Фолікулярний апарат навмисно пошкоджують, щоб запобігти подальшому росту волосся.

Депіляція — більш примітивний і менш ефективний метод видалення волосся, ніж епіляція. Під час цієї процедури видаляється лише волосся на поверхні шкіри.

Депіляція (використання бритви) – це механічне видалення тільки видимої частини волосся, під час якого не зачіпається корінь. Проводити процедуру потрібно 2–3 рази на тиждень. Міняти леза рекомендують після 5–7 використань.

Плюси:

Мінуси:

Ціна: 200 грн.

Депілятори у вигляді гелю або крему – це хімічне руйнування структури волосся без пошкодження кореня. Процедура проводиться раз на тиждень. Перед використанням складу його потрібно на короткий час нанести на невелику ділянку шкіри, щоб перевірити наявність алергічної реакції.

Плюси:

Мінуси:

Ціна: 300 грн.

Біоепіляція воском – це видалення волосся за допомогою натурального засобу – воску; механічне видалення волосся, яке проводять у середньому раз на місяць. Воски бувають різних типів (гарячий, теплий, холодний) і форм випуску (касетний, у гранулах, у дисках, смужки тощо).



Плюси:

Мінуси:

Ціна: залежить від зони, в середньому 700 грн.

Біоепіляція цукром (шугаринг) – цей спосіб, як і воскова епіляція, передбачає нанесення на тіло натуральних речовин. У цьому випадку – цукру. Робити шугаринг також рекомендують раз на місяць.

Плюси:

Мінуси:

Ціна: залежить від зони, в середньому 450 грн.

Ензимна епіляція – це видалення волосся за допомогою впливу на волосяний фолікул білкових ферментів (ензимів) і тепла. Проводиться така процедура раз на місяць.

Плюси:

Мінуси:

Ціна: 800 грн.

Лазерна епіляція – це процедура усунення волосяних фолікулів без пошкодження шкіри. За допомогою впливу лазера на волосяний фолікул оброблений волосок руйнується, випадає і більше не відростає. Для повного усунення максимальної кількості волосся (70–95%) рекомендують пройти курс процедур з інтервалом 1,5–3 місяці. Треба зробити від 8 процедур, після кожної кількість волосся зменшується на 20–30%. Таким методом користується учасниця восьмого сезону проекту «Холостяк» Галя.

Плюси:

Мінуси:

Ціна: залежить від зони, в середньому ноги обійдуться у 800 грн, а бікіні – у 900 грн.

Епілятор – це електричний прилад, який за допомогою пластин з коренем видаляє волосся на тілі. Процедуру проводять 2–3 рази на місяць.

Плюси:

Мінуси:

Ціна: 600 грн.

