Пляжный сезон можно официально считать открытым. И хотя в Украине пока еще не погреешься и не позагораешь, на иностранных курортах туристы уже вовсю наслаждаются долгожданным теплом. Если вы еще пока только готовитесь к пляжному отдыху, предлагаем ознакомиться с самыми популярными моделями и цветами купальников в сезоне 2021. И пусть это лето станет самым ярким в вашей жизни!

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Купальники с анималистическим принтом

Из года в год анималистический принт все сильнее укореняется в трендах модного мира. И как бы некоторые знатоки ни кричали о том, что леопард или тигр ― не ровня благородным однотонным тканям, этот принт не сдает своих позиций. И купальники с леопардовым или змеиным рисунком являются ярким тому доказательством. Так что смело можете прикупить себе пару новых экземпляров с рисунком зебры или любой другой живности.

Купальники с рюшами и оборками

Рюши и оборки также не сдают своих позиций в мире моды. И в сезоне лето 2021 они плавно перекочевали с платьев и блуз на купальники. Причем сегодня их можно заметить не только на лифах раздельных моделей ― которые, к слову, увеличивают миниатюрную грудь, ― но и на слитных купальниках.

Купальники с вырезом

Если вы немного сомневаетесь в том, какой купальник вам подойдет ― раздельный или слитный, не стоит больше волноваться, ведь в сезоне лето 2021 на пике популярности купальники с вырезами. Такие модели прекрасно скрывают мелкие недостатки фигуры. Если, конечно, они у вас есть, ведь не существует некрасивых или непропорциональных форм. Все мы ― прекрасны!

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Купальники с переплетами, завязками, шнурками

Перехлесты, завязки и переплетения в любом виде и количестве выглядят на фигуре очень эффектно. Но вот только не на загаре. Так что если хотите быть в тренде, но яркие белые полоски на теле вам не к лицу, обзаведитесь таким купальником как дополнительным аксессуаром и надевайте его во второй половине дня, когда солнце не такое активное. Впрочем, о вреде ультрафиолета написана не одна статья. Ну, вы в курсе.

Купальники на одно плечо

Асимметрия в трене. И коллекции модных дизайнеров купальников это подтверждают. В сезоне лето 2021 в моду вошли как раздельные модели с кокетливым одним плечом, так и слитные купальники.

Купальники с высоким вырезом на бедрах

Еще одно новшество в летней моде 2021 ― это купальники с высоким вырезом на бедрах. Такие модели визуально прибавят к вашим ногам еще пару сантиметров. А все за счет тонких перемычек бикини в раздельных моделях, которые подпрыгнули до линии талии, а также сверхвысоких вырезов на бедрах в моделях слитных купальников.

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Что касается цвета, то в сезоне 2021 нет каких-либо ограничений. Однако на большинстве подиумных показов преобладают яркие желтые и оранжевые цвета. Что ж, видимо, пандемия коронавируса внесла свои коррективы ― всем хочется радости и солнца!

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