Пляжний сезон в розпалі! Як в Україні, так і на іноземних курортах туристи вже щосили насолоджуються довгоочікуваним теплом. Якщо ви поки тільки готуєтеся до пляжного відпочинку, пропонуємо ознайомитися з найпопулярнішими моделями і кольорами купальників у сезоні 2021. І нехай це літо стане найяскравішим у вашому житті!

Із року в рік анімалістичний принт дедалі сильніше вкорінюється в трендах модного світу. І хоч би як деякі знавці кричали про те, що леопард або тигр ― не рівня благородним однотонним тканинам, цей принт не здає своїх позицій. І купальники з леопардовим або зміїним малюнком є ​​яскравим тому підтвердженням. Тож сміливо можете прикупити собі кілька нових екземплярів з малюнком зебри чи будь-якої іншої живності.

Рюші і волани також не здають своїх позицій у світі моди. І в сезоні літо 2021 вони плавно перекочували з суконь і блуз на купальники. Причому сьогодні їх можна помітити не тільки на ліфах роздільних моделей ― які, до слова, збільшують мініатюрні груди, ― а й на суцільних купальниках.

Якщо ви трохи сумніваєтеся в тому, який купальник вам підійде ― роздільний чи суцільний, не варто більше хвилюватися, адже в сезоні літо 2021 на піку популярності купальники з вирізами. Такі моделі чудово приховують дрібні недоліки фігури. Якщо, звичайно, вони у вас є, адже не існує некрасивих або непропорційних форм. Усі ми ― прекрасні!

Зав’язки і переплетення в будь-якому вигляді та кількості мають дуже ефектний вигляд на фігурі. Але тільки не на засмазі. Тож якщо хочете бути в тренді, але яскраві білі смужки на тілі вам не личать, купіть такий купальник як додатковий аксесуар та одягайте його в другій половині дня, коли сонце не таке активне. Втім, про шкоду ультрафіолету написана не одна стаття. Ну, ви в курсі.

Асиметрія в тренді. І колекції модних дизайнерів купальників це підтверджують. У сезоні літо 2021 у моду ввійшли як роздільні моделі з кокетливим одним плечем, так і суцільні купальники.

Іще одне нововведення в літній моді 2021 ― це купальники з високим вирізом на стегнах. Такі моделі візуально додадуть до ваших ніг ще кілька сантиметрів. А все за рахунок тонких перетинок бікіні в роздільних моделях, які підстрибнули до лінії талії, а також надвисоких вирізів на стегнах у моделях суцільних купальників.

Щодо кольору, то в сезоні 2021 немає будь-яких обмежень. Однак на більшості подіумних показів переважають яскраві жовті та оранжеві кольори. Що ж, мабуть, пандемія коронавірусу внесла свої корективи ― усім хочеться радості й сонця!

