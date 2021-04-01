«Как выйти замуж»: идеальная женщина глазами мужчины

Сегодня, 1 апреля, в 19:00 на СТБ выйдет 4 выпуск ток-шоу «Как выйти замуж». Ведущий вместе с экспертами и гостями студии разберут, существует ли на самом деле универсальная идеальная женщина. И если да, то в чем подвох? Что мы вкладываем в понятие «идеальности» и как выбираем вторую половинку – сегодня в выпуске!

«Какая она – идеальная женщина глазами мужчины? Горячая соблазнительница или непревзойденная хозяйка? А может та, которая со всем соглашается и готова отдать ради любимого последнее? Или, может, эта идеальность – всего лишь маска, за которой женщина скрывает свою личность? Об этом и о многом другом будем говорить сегодня в программе», – поделился ведущий.

Разобраться в теме помогут эксперты: кандидат психологических наук Светлана Арефния, психолог Андрей Жельветро, self-made woman, телеведущая и модель Валерия Крук, адвокат Екатерина Маличенко.

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Обсудить тему и непосредственно минувший выпуск проекта «Холостяк» в студию придут участницы 11 сезона: Саша, Лиза, Вика, Розали, Аня.

Смотрите 4 выпуск ток-шоу «Как выйти замуж» сегодня, 1 апреля, на СТБ!

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