«Як вийти заміж»: ідеальна жінка очима чоловіка

Сьогодні, 1 квітня, о 19:00 на СТБ вийде 4 випуск ток-шоу «Як вийти заміж». Ведучий разом з експертами та гостями студії розберуть, чи існує насправді універсальна ідеальна жінка. І якщо так, то в чому підступ? Що ми вкладаємо в поняття «ідеальності» і як вибираємо другу половинку — сьогодні у випуску!

«Яка вона — ідеальна жінка очима чоловіка? Гаряча спокусниця чи неперевершена господиня? А може та, яка з усім погоджується і готова віддати заради коханого останнє? Чи, може, ця ідеальність — всього лише маска, за якою жінка приховує свою особистість? Про це та про багато іншого говоритимемо сьогодні в програмі», — поділився ведучий.

Розібратися в темі допоможуть експерти: кандидатка психологічних наук Світлана Арефнія, психолог Андрій Жельветро, ​​self-made woman, телеведуча і модель Валерія Крук, адвокатеса Катерина Маличенко.

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Обговорити тему і безпосередньо минулий випуск проєкту «Холостяк» до студії прийдуть учасниці 11 сезону: Саша, Ліза, Віка, Розалі, Аня.

Дивіться 4 випуск ток-шоу «Як вийти заміж» сьогодні, 1 квітня, на СТБ!

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