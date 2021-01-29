Финансовый гороскоп на февраль 2021 года подскажет, что нам приготовили звезды. Чего ожидать каждому знаку зодиака? Кому стоит включить режим экономии, а кто может неожиданно получить прибавку к зарплате? Читайте финансовый гороскоп на февраль 2021 года от дважды победителя мистического проекта «Битва экстрасенсов» и эксперта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова.

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Овны

В этом месяце Овнам не стоит торопиться с весомыми покупками и серьезными капиталовложениями. Есть большая вероятность, что ваши затраты будут неоправданными.

Тельцы

Расположение небесных тел сулит Тельцам нежданные доходы. Вероятно, это будут дивиденды за давние старания в работе или возвращение старых долгов, о которых вы уже забыли. В любом случае финансовая ситуация позволит порадовать себя приятными покупками.

Близнецы

Февраль будет достаточно стабильным для Близнецов в финансовом плане. Скорее всего, представители знака смогут осуществить те покупки, которые уже давно откладывали до лучших времен.

Раки

В этот период звезды советуют не брать и не давать денег взаймы. Скорее всего, обстоятельства окажутся вовсе не такими, как этого хотелось бы. А потому вернуть одолженную сумму вовремя вряд ли удастся.

Львы

Расположение небесных тел сулит Львам непредвиденные расходы. Так что старайтесь более экономно распоряжаться финансами, избегая спонтанных покупок.

Девы

Этот месяц для Дев — удачное время, чтобы начать откладывать деньги на покупку, к которой они давно стремятся. Скорее всего, планы представителей знака станут реальностью даже раньше, чем они рассчитывали.

Весы

Расположение небесных тел может подтолкнуть представителей знака к расточительству. Чтобы избежать неоправданных финансовых потерь, старайтесь планировать каждую свою покупку и избегайте спонтанного шопинга.

Скорпионы

Начало февраля сулит Скорпионам финансовую прибыль. Но распоряжаться средствами лучше экономно. Так как в конце месяца большую часть денег может потянуть на себя бытовая сфера.

Стрельцы

В феврале у Стрельцов есть все шансы выйти на новый уровень финансового дохода. Главное при этом — быть активнее и смелее браться за новые начинания.

Козероги

В этот период звезды советуют Козерогам не жалеть денег на покупки. Капиталовложения представителей знака будут не только удачными, но и выгодными.

Водолеи

Финансовая ситуация в феврале может быть далекой от ожиданий Водолеев. Но не спешите расстраиваться. Уже к концу месяца звёзды сулят доходы.

Рыбы

В феврале Рыбам стоит держаться подальше от сомнительных финансовых сделок. Чтобы избежать убытков, лучше не иметь никаких дел с непроверенными людьми.

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