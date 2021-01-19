Поздравления с Крещением 2021 в стихах

Крещение Господне замыкает цепочку рождественских праздников и ежегодно отмечается 19 января. Предлагаем вам поздравить близких и друзей с помощью оригинальных стихов!

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***

Крещенским снежным вечерком,

В тот день, когда Христа крестили,

Звучали шутки, смеха звон,

Заботы люди отложили.

Пусть будет счастлив каждый дом,

Пускай исчезнут все ненастья,

И колокольни чистый звон

Посеет в сердце только счастье!

Желаю всем я в этот вечер

Зажженные надеждой свечи!

С Крещением!

***

Радость приходит и праздник Крещения

Напоминает о вечном добре.

Пусть не покинет тебя ощущение,

Что это лучший день в январе.

Счастья желаю тебе и везения,

По пустякам головы не ломать,

Сказочной жизни, души обновления,

Близких людей, как себя, понимать!

***

Светлый праздник — Святое Крещение,

Дарит людям всегда очищение.

Пусть же помыслы станут чистыми,

Омываясь ручьями пречистыми.

Пусть подарит вам радость спасения

Праздник Божьего Богоявления!

А грехи пусть вода очищает,

Помогает и дом защищает!

***

Поздравляем Вас с Крещением,

С Господним Богоявлением,

Пускай же вода и небо святое

От бед и от горя навеки укроет.

***

Пусть день Крещения великий

Вам только благодать сулит.

Пусть счастье будет многоликим,

Пусть справедливость победит.

***

С праздником Господнего Крещенья

Принимай с улыбкой поздравленье,

Пусть улыбка на лице не тает

И ваш дом добро не покидает.

***

Пусть воцарятся мир и радость

В семье, работе и делах.

Пускай божественная благость

Поможет в жизни и мечтах!

***

Чтоб радостью всегда светились

Глаза, душа, улыбка, плоть!

Чтоб сны цветные только снились,

И да поможет вам Господь!

***

Тепла в душе и веры в чудо,

Хороших внуков и детей,

Пусть будут добрыми к вам люди,

Счастливых вам и долгих дней!

***

С Крещеньем вас спешу поздравить

И пожелать вам чистоты

Всех помыслов и всех стремлений,

Здоровья, счастья и любви!

Пусть Ангелы вас охраняют

И стерегут ваш крепкий сон

Пусть горя близкие не знают

И будет рядышком Господь!

***

Пускай в Крещенские морозы

Напасти, горести уйдут,

От счастья только льются слезы,

А дни лишь радость пусть несут.

Желаю, чтобы все смеялись,

И грусть забыли навсегда.

Любовью все лишь восхищались,

И не страдали никогда.

***

С Крещением Господним,

Днем большим, святым,

Пусть сердце будет теплым,

Здоровья, веры, сил.

Поздравляем с праздником Крещения! Здоровья и счастья вам и вашим близким!

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