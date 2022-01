Привітання з Хрещенням 2022 у віршах

Хрещення Господнє замикає ланцюжок різдвяних свят і щороку святкується 19 січня. Пропонуємо вам привітати близьких та друзів за допомогою оригінальних віршів.

***

Хай свята водичка скропить ваші личка

і окропить ззовні, щоб були здорові!

Хай окропить хату, щоб в ній зла не знати!

Скропить всю родину, щоб жила щасливо!

Колись на світанні сам Христос хрестився в річці Йордані!

***

Нехай Хрещення Господнє в хату,

Радості вам принесе багато,

Розбудить приспані Надії,

Добром і Щастям Вас засіє,

Водицею окропить та любов’ю,

І подарує вам міцне здоров’я!

Вітаю з Хрещенням Христовим!

***

З вечерею усіх смачною,

З Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився,

За весь Ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну!

***

На річці на Йордані

Мати Сина купає,

Гріх і біль наш змиває.

Освятив Йордан воду на щастя,

На здоров’я, на вашу вроду.

Цілий світ звеселився,

Христос Охрестився.

***

З Йорданською святою водою!

Щоб Ісус, що охрестився,

Коли потрібно – заступився.

За весь ваш рід і за родину,

За нашу вільну Україну.

Щоб гості з’їхались бажані.

Христос Хрестився у Йордані!

***

Хай свята водичка

Скропить ваші личка

І окропить ззовні,

Щоб були здорові!

Хай окропить хату,

Щоб в ній зла не знати!

Скропить всю родину,

Щоб жила щасливо!

Колись на світанні сам

Христос хрестився в річці Йордані!

***

Хай в вашій оселі радість панує,

Христос Охрестився, мир світу дарує,

Щоб мали ви міцне здоров’я,

Щоб сповнилися мудрості і сил,

Щоб кожен день уже сьогодні,

Лиш тільки радість приносив!

***

У Йорданську цю годину

Віншую Вашу всю родину!

Хай рід Ваш славиться в народі,

Хай прибуває в Вашім роді!

Я Вас усіх поздоровляю,

Щастя радості бажаю.

Нехай же справді буде так

Як ми собі бажаєм,

Щоб не згасав Йорданський знак

Над нашим рідним краєм.

Веселіться всі

Христос ся Хрещає!

***

У день, коли був Спаситель хрещений,

Світлом нехай осяється ваш будинок,

Життя налагодиться, стане легка,

Як за щедрою душею у Христа.

Дотримуйтесь божі закони,

Снізойдут до вас добро і здоров’я,

І в сімейному тісному колі,

Платіть молитви Христу.

Вітаємо зі святом Водохреща! Здоров’я та щастя вам і вашим близьким!

