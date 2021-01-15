Французский маникюр — это беспроигрышный вариант для любого времени года и случая. Он одинаково хорошо смотрится как на юной девушке, так и на статной женщине. Но какой французский маникюр в тренде зимой 2021? В нашем материале вы найдете самые актуальные тенденции зимнего французского маникюра 2021 года.

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Классический французский маникюр

Классика всегда актуальна. И с этим не поспоришь. Выбирая классический френч, не обязательно строго следовать канонам маникюрного дизайна. Можно немного поэкспериментировать и добавить небольшой рисунок. Естественно, тоже белого цвета. Такой маникюр добавит нежности его обладательнице и подчеркнет романтическую натуру.

Блестки, стразы и паетки

Если же вы собираетесь посетить ультрамодную вечеринку, то классический французский маникюр можно дополнить стразами, камнями, блестками или любой другой новогодней мишурой. Однако здесь нужно быть очень осторожным, чтобы не переборщить.

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Красный френч

Сложно представить себе новогодний маникюр без красного цвета. И френч в этом случае не является исключением. Вариантов тут может быть очень много: рисунки, только красная «улыбка» или различные комбинации. Выбирайте то, что вам по душе.

Лунный маникюр

Лунный маникюр также не теряет своей актуальности. А чтобы разнообразить его, можно выбрать различные цвета холодных оттенков: синий, голубой, марсала. Все цвета, которые так или иначе ассоциируются у вас с зимой.

Больше цвета

Ну, и последний, но не по значимости, а всего лишь по порядку, это французский маникюр с различными цветами. Зимой 2021 выбирайте актуальные цвета: синий, золотой, серебряный или черный.

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