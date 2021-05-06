Весна уже в разгаре, и многие девушки уже решаются на новую стрижку и цвет волос, а кто-то подыскивает интересный дизайн ногтей на весну 2021. А чтобы упростить вам задачу, редакция сайта STB.UA решила сделать это за вас. Читайте в нашем материале самые актуальные новинки весеннего маникюра 2021. И пусть это время года будет самым лучшим в вашей жизни! Приятного просмотра.

Больше по теме: Маникюр 2021: модные тренды года

Цветочные мотивы

Что у всех ассоциируется с весной? Ну, конечно же, это цветы! И весенний сезон 2021 для нейл-арта не стал исключением. На пике популярности цветы во всех проявлениях. Вариантов здесь может быть очень много: один цветочный ноготок, два, три или даже пять, но только на одной руке. Одним словом, фантазии есть где разгуляться.

Больше по теме: Легкий макияж 2021: главные тренды, цвета и техники

Анималистика

Ну, а если вам не по душе нежная флора, всегда можно обратиться к фауне. Правда, здесь стоит быть осторожными, чтобы не переборщить. Но вот если сделать небольшой акцент, то маникюр получится очень даже ничего.

Абстракция

Тем же представительницам прекрасной половины человечества, которым больше нравится искусство, предлагаем попробовать абстракцию. Незатейливые рисунки будут кстати как для серьезных дам, так и для юных школьниц.

Геометрия

Геометрические рисунки также продолжают завоевывать сердца многих модниц. В весеннем сезоне 2021 можно немного поиграть и с цветом, и с формой. Главное, чтобы ногти не выглядели слишком пестро.

Больше по теме: Вечерний макияж 2021: главные тренды, цвета и техники

Нюдовые оттенки

Ногти нюдовых оттенков не теряют своей актуальности. Вот только в сезоне весна-2021 однотонный цвет можно и нужно разбавлять цветами, абстрактными рисунками и прочими девичьими шалостями, которые смогут подчеркнуть характер их обладательницы.

Больше по теме: Маникюр на короткие ногти: весна 2021

Омбре

Уже который сезон маникюр в стиле омбре не сдает позиций. Вот только весной 2021 года стоит отдать предпочтение светлым оттенкам лака. Такой маникюр придаст представительницам прекрасной половины человечества чрезвычайной легкости и романтичности.

Больше по теме: Макияж 2021: модные тренды года

Пастельные оттенки

Пастельные оттенки также нашли отклик в сердцах многих модниц в весеннем сезоне 2021. Выбирая цвет лака, отдавайте предпочтение разбеленным мелковым оттенкам. А если вам хочется яркости, то можно пошалить и накрасить каждый ноготь другим лаком.

Больше по теме: Брови 2021: модные тенденции

Французский маникюр

Ну, и конечно же, ни один сезон не обходится без вечной классики — французского маникюра! Только если вам хочется чего-то новенького, поэкспериментируйте с цветом или дополните френч рисунками. И тут уж неважно, что вы выберете. Французский маникюр актуален и прекрасен во всех своих проявлениях!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.