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Французький манікюр на зиму 2021: тренди модного зимового френчу

18.02.2021

Французький манікюр — це безпрограшний варіант для будь-якої пори року і випадку. Він однаково чудово пасуватиме як юній дівчині, так і статній жінці. Та який французький манікюр у тренді взимку 2021? У нашому матеріалі ви знайдете найактуальніші тенденції зимового французького манікюру 2021 року.

Більше на тему: Манікюр на зиму 2021: тренди модного зимового манікюру

маникюр 2021

Класичний французький манікюр

Класика завжди актуальна. І з цим не посперечаєшся. Вибираючи класичний френч, не обов’язково строго слідувати канонам манікюрного дизайну. Можна трохи поекспериментувати і додати невеликий малюнок. Звичайно, також білого кольору. Такий манікюр додасть ніжності його власниці і підкреслить романтичну натуру.

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

Блискітки, стрази і паєтки

Якщо ж ви збираєтеся відвідати ультрамодну вечірку, то класичний французький манікюр можна доповнити стразами, каменями, блискітками або будь-якою іншою новорічною мішурою. Однак тут потрібно бути дуже обережним, щоб не переборщити.

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

Більше на тему: Манікюр 2021: модні тренди року

Червоний френч

Складно уявити собі новорічний манікюр без червоного кольору. І френч у цьому випадку не є винятком. Варіантів тут може бути дуже багато: малюнки, тільки червона «усмішка» або різні комбінації. Вибирайте те, що вам до душі.

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

Місячний манікюр

Місячний манікюр також не втрачає своєї актуальності. А щоб урізноманітнити його, можна вибрати різні кольори холодних відтінків: синій, блакитний, марсала. Всі кольори, які так чи інакше асоціюються у вас із зимою.

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

Більше кольору

Ну, і останній, але не менш важливий, це французький різнокольоровий  манікюр. Взимку 2021 вибирайте актуальні кольори: синій, золотий, срібний або чорний.

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

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