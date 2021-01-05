Красивые смс-поздравления с Рождеством Христовым
Рождественские праздники согревают душу, потому что близкие люди рядом и их можно обнять и поздравить. Однако так много друзей и родственников остаются далеко от нас. Но выход есть: им можно отправить красивые смс и поздравить от чистого сердца. Смс-поздравления с Рождеством Христовым 2021 мы собрали в одном материале.
Поздравления с Рождеством в стихах и прозе
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В нашей подборке вы найдете смс-поздравления на любой вкус. Большинство из них в стихах, поэтому их легко будет запомнить и даже пересказать за праздничным столом!
Поздравляю с Рождеством,
С зимним, чистым волшебством!
Радости большой желаю,
Пусть Господь оберегает!
***
Славим день Христа рожденья,
Славим словом, славим пеньем,
Славим праведным трудом.
Да хранит он каждый дом!
***
Пусть рождественская ёлка
Украшает дом и сад.
А на ветках не иголки,
Пачки долларов висят!
***
В январе, числа седьмого,
С давних пор, из года в год
Праздник Рождества Христова
Отмечает наш народ.
Пусть веселья будет много,
Полной чашей будет дом
И душа пусть верит в Бога.
Поздравляю с Рождеством!
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***
На небе зажглась первая звезда — значит, светлый миг настал, Христос родился! Поздравляю тебя с Рождеством и желаю, чтобы в этот вечер и всегда твои мысли были чистыми и светлыми, как искрящийся снег за окном!
***
Любимую маму мою
Хочу с Рождеством я поздравить,
Поверь, от души говорю:
Хочу тебя, мама, прославить,
За то, что твоя доброта
По жизни всегда помогала.
Не меркнет твоя красота!
Желаю, чтоб ты не скучала.
***
Дорогой сынок, я хочу поздравить тебя с Рождеством Христовым, с праздником, когда на свет появился наш покровитель, который принес на землю благодать. Я желаю тебе никогда не отступать от своей цели и идти ровной дорогой по жизни. С праздником!
***
Рождество – это день, когда в мир с любовью вошел Иисус Христос. Это день всепрощения, светлых чувств, день, когда торжествует любовь. Пусть в этот праздник замолкнут пушки и не поднимется в воздух ни одна ракета, кроме фейерверка! И пусть в наше сердце войдёт любовь к ближнему и дальнему! С Рождеством Христовым!
***
Верьте в чудо, и оно
С вами вдруг случится.
И с дарами в Рождество
Праздник постучится.
И согреет волшебством
Сверху донизу ваш дом!
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