Что почитать зимой 2021

Начало нового года — прекрасное время для того, чтобы узнать что-то новое и улучшить свою жизнь. Ну, а где можно поискать вдохновение на новые свершения, как не в книгах? Читайте в нашем материале список из пяти лучших книг, которые обязательно стоит прочитать зимой 2021.

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Салли Руни

«Нормальные люди»

«Нормальные люди» — это невероятно красивая история первой любви. Тонкий психологический роман о молодых людях Коннелле и Марианне, которые еще со школы испытывают друг к другу романтические чувства и пытаются построить отношения. Но что-то этому постоянно мешает: обстоятельства, социальное положение, одноклассники, недосказанность, неумение выражать свои чувства или просто глупость. Роман будет интересен людям практически любого возраста. Подросткам он поможет лучше понять свои чувства, а людям постарше ― окунуться в романтический мир любви и нежности.

Джон Харт

«Безмолвие»

Главный герой книги — Джонни Мерримон, жизнь которого круто изменилась десять лет назад, когда он раскрыл тайну серийного убийцы и стал национальной знаменитостью. Однако такая популярность сыграла с ним злую шутку. Джонни уходит из дома и живет там, где ни один здравомыслящий человек не захочет поселиться, так как она наполнена «призраками». Но главному герою совсем не страшно, ведь он может чувствовать и видеть то, что дано единицам. Однако серия новых преступлений, совершенных на территории Джонни, снова меняет его жизнь. И из героя он превращается в подозреваемого…

Джен Синсеро

«Не тупи»

Джен Синсеро — автор цикла мотивационных бестселлеров по версии журнала «The New York Times». Благодаря своим книгам Джен помогла множеству людей изменить к лучшему как карьерный путь, так и личную жизнь. Книга легко может заменить личного тренера или коуча. Главное правило, которое можно найти в книге, — нельзя сдаваться. Каждый день нужно идти к своей цели и всегда качать «мышцы крутости».

Дмитрий Карпачев

«Как дать ребенку все без денег и связей»

Как правильно воспитать ребенка? Каждый родитель задает себе этот вопрос и, погрузившись в необъятный мир информации, изучает одну за другой разные системы воспитания, пытаясь применить их на практике. Автор книги предлагает подход к воспитанию ребенка, основанный на здравом смысле, с учетом особенностей и образа жизни семьи. Цель подхода — сформировав здоровую психику ребенка, подготовить его к самостоятельной взрослой жизни. Автор уверен, что, выполняя пошаговые задания, которые изложены в этой книге, можно научиться влиять на поведение ребенка, не травмируя его, устанавливать новые правила для всей семьи и научиться выражать свою любовь к ребенку так, чтобы он это чувствовал и отвечал взаимностью. Дмитрий Карпачев утверждает: следуя его советам, за семь недель можно вывести отношения с ребенком на новый уровень.

Жизель Бюндхен

«Lessons. Мой путь к жизни, которая имеет значение»

Все думают, что моделинг — это легко и весело. Однако реальность на самом деле не такая. Известная модель с мировым именем Жизель Бюндхен в своих мемуарах открывает глаза на суровую правду: за идеальными снимками на глянцевой обложке скрывается тернистый путь, наполненный не только головокружительными взлетами, но и провалами. Для Жизель работа в модельном агентстве стала настоящим испытанием с пагубными пристрастиями и психологическими расстройствами. В своей книге супермодель рассказывает о том, как не потерять себя в этом мире и вести здоровый образ жизни.

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