Что почитать в 2021 году? Какие книги стали бестселлерами? Смотрите в нашем материале подборку из пяти лучших книг, которые должен прочитать каждый в новом году!

Больше по теме: Интересные книги для подростков на лето: топ-10

«Клара и солнце», Кадзуо Исигуро

Кадзуо Исигуро — британский писатель, лауреат Нобелевской и Букеровской премий. Его новый роман «Клара и солнце» — повествование на грани фантастики. Это история Клары, искусственной подруги, которая наблюдает за этим миром с полки магазина в надежде, что кто-то наконец остановит свой выбор на ней. Но это книга не только о кукле. Она о вечных ценностях: любви, дружбе, поддержке и понимании. Эта книга — прекрасный выбор для тех, кто устал от обычных и предсказуемых сюжетов.

Inside out: моя неидеальная история. Деми Мур

Автобиография известной голливудской актрисы — «Inside out: моя неидеальная история» — уже признана одной из лучших книг года по версии изданий The New Yorker, The Guardian, The Sunday Times и The Daily Mail. В этой книге вы найдете не только известные факты из жизни непревзойденной Деми, но и узнаете самые сокровенные тайны ее жизни — изнасилование в 15 лет, токсичные отношения с родителями, романы с известными мужчинами. В автобиографии Деми Мур предстанет перед читателем не известной актрисой, а простой женщиной, со своими слабостями и страхами.

Больше по теме: Книги для родителей: как воспитывать ребенка с самого рождения

«Шагги Бэйн», Дуглас Стюарт

«Шагги Бэйн» — дебютный роман шотландского писателя Дугласа Стюарта, за который он получил Букеровскую премию. Действие разворачивается в Глазго в конце 80-х ХХ века, когда город только выбирался из экономического и социального кризиса. В книге рассказана история девушки Шагги, которая, несмотря ни на что, не отвернулась от своей матери. Женщина не смогла справиться с нищетой и начала заглядывать в бутылку. Эта история о том, как маленькая девочка взяла на себя неподъемную ношу.

«Итак, вас публично опозорили. Как незнакомцы из социальных сетей превращаются в палачей», Джон Ронсон

Буллинг в интернете — явление очень распространенное. Сегодня никто не стыдится высказывать свое мнение по любому поводу. Особенно, в социальных сетях. Писатель Джон Ронсон на протяжении долгого времени изучал феномен «публичного шейминга», пытаясь разобраться в том, как это работает. Его книга — это исследование о том, как люди с помощью одного неосторожного слова могут разрушить жизнь совершенно незнакомых людей.

«Как дать ребенку все без денег и связей» Дмитрий Карпачев

Вопрос воспитания ребенка — один из самых важных для каждого родителя. Как не ошибиться? Как дать детям все, что нужно, и при этом не вырастить из них эгоистов, не способных сопереживать и помогать другим? Ответ на этот вопрос знает эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. В своей книге «Как дать ребенку все без денег и связей» он предлагает родителям посмотреть на воспитание, основываясь на особенностях детской возрастной психологии. С помощью практический советов, которыми пестрит книга, можно за семь недель вывести отношения с детьми на абсолютно новый уровень.

Больше по теме: Книги 2021: что почитать

Читайте нас также в Viber и Telegram.