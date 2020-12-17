Що почитати взимку 2021

Початок нового року — прекрасний час для того, щоб дізнатися щось нове і поліпшити своє життя. Ну, а де можна пошукати натхнення на нові звершення, як не в книжках? Читайте в нашому матеріалі список із п’яти найкращих книжок, які обов’язково варто прочитати взимку 2021.

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Саллі Руні

«Нормальні люди»

«Нормальні люди» — це неймовірно красива історія першого кохання. Тонкий психологічний роман про молодих людей Коннелла і Маріанну, які ще зі школи мають одне до одного романтичні почуття і намагаються побудувати стосунки. Але щось постійно заважає цьому: обставини, соціальний стан, однокласники, недомовленість, невміння виражати свої почуття або просто дурість. Роман буде цікавий людям практично будь-якого віку. Підліткам він допоможе краще зрозуміти свої почуття, а людям старшого віку ― зануритися в романтичний світ кохання та ніжності.

Джон Харт

«Тиша»

Головний герой книги — Джонні Меррімон, життя якого круто змінилося десять років тому, коли він розкрив таємницю серійного вбивці і став національною знаменитістю. Однак така популярність зіграла з ним злий жарт. Джонні йде з дому і живе там, де жодна розсудлива людина не захоче оселитися, бо вона наповнена «примарами». Та головному герою зовсім не страшно, адже він може відчувати і бачити те, що дано одиницям. Однак серія нових злочинів, скоєних на території Джонні, знову змінює його життя. І з героя він перетворюється на підозрюваного…

Джен Сінсеро

«Не тупи»

Джен Сінсеро — авторка циклу мотиваційних бестселерів за версією журналу «The New York Times». Завдяки своїм книгам Джен допомогла багатьом людям змінити на краще як кар’єрний шлях, так і особисте життя. Книга легко може замінити особистого тренера або коуча. Головне правило, яке можна знайти в ній, — не можна здаватися. Щодня треба йти до своєї мети і завжди качати «м’язи крутості».

Дмитро Карпачов

«Як дати дитині все без грошей і зв’язків»

Як правильно виховати дитину? Кожен з батьків ставить собі це запитання і, поринувши в безмежний світ інформації, вивчає одну за одною різні системи виховання, намагаючись застосувати їх на практиці. Автор книги пропонує підхід до виховання дитини, заснований на здоровому глузді, з урахуванням особливостей і способу життя сім’ї. Мета підходу — сформувавши здорову психіку дитини, підготувати її до самостійного дорослого життя. Автор упевнений, що, виконуючи покрокові завдання, які викладені в цій книзі, можна навчитися впливати на поведінку дитини, не травмуючи її, встановлювати нові правила для всієї родини і виражати свою любов до дитини так, щоб вона це відчувала і відповідала взаємністю. Дмитро Карпачов стверджує: дотримуючись його порад, за сім тижнів можна вивести стосунки з дитиною на новий рівень.

Жизель Бюндхен

«Lessons. Мій шлях до життя, яке має значення»

Усі гадають, що моделінг — це легко і весело. Однак реальність насправді не така. Відома модель зі світовим ім’ям Жизель Бюндхен у своїх мемуарах відкриває очі на сувору правду: за ідеальними знімками на глянцевій обкладинці криється тернистий шлях, наповнений не тільки запаморочливими злетами, а й провалами. Для Жизель робота в модельній агенції стала справжнім випробуванням зі згубними звичками і психологічними розладами. У своїй книзі супермодель розповідає про те, як не втратити себе в цьому світі і вести здоровий спосіб життя.

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