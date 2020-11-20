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«Свадебные драмы»: чем удивит новый реалити-проект на СТБ?

20.11.2020

Уже сегодня, 20 ноября, в 15:30 состоится премьера скриптед-реалити «Свадебные драмы». О чем новый проект СТБ «Свадебные драмы»? Узнайте прямо сейчас!

 «Свадебные драмы» — скриптед-реалити проект о самом важном событии в жизни каждой девушки — дне свадьбы. Каждый эпизод — это отдельная история любви. Когда, казалось бы, все решено и понятно, случаются самые неожиданные вещи: конфликт родителей жениха и невесты, измена будущего мужа или смс от бывшего. Выдержит ли любовь все эти испытания, и будет ли свадьба?

Video: «Свадебные драмы»: чем удивит новый реалити-проект на СТБ?

Уже сегодня, 20 ноября, в 15:30 состоится премьера скриптед-реалити Свадебные драмы. О чем новый проект СТБ Свадебные драмы

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