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«Весільні драми»: чим здивує новий реаліті-проєкт на СТБ?

20.11.2020

Уже сьогодні, 20 листопада, о 15:30 відбудеться прем’єра скриптед-реаліті «Весільні драми». Про що новий проєкт на СТБ «Весільні драми»? Дізнайтеся просто зараз!

«Весільні драми» ― скриптед-реаліті проєкт про найважливішу подію в житті кожної дівчини ― день весілля. Кожен епізод ― це окрема історія кохання. Коли, здавалося б, усе вирішено і зрозуміло, трапляються найнесподіваніші речі: конфлікт батьків наречених, зрада майбутнього чоловіка або смс від колишнього. Чи витримає кохання всі ці випробування, і чи буде весілля?

Video: «Весільні драми»: чим здивує новий реаліті-проєкт на СТБ?

Уже сьогодні, 20 листопада, о 15:30 відбудеться прем'єра скриптед-реаліті Весільні драми. Про що новий проєкт на СТБ Весільні драми

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