Любовь до, после и во время рекламы, или как это чувство изменило СТБ

В начале года СТБ объявил о том, что теперь в эфире будет еще больше любви. Все это время телеканал уверенно следовал по взятому курсу, доказывая, что с любовью возможно все. Вчера, 20 октября 2020 года, особенная дата в истории развития бренда СТБ – телеканал полностью сменил имидж и представил новую эфирную графику.

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Что же повлияло на смену «картинки» и бренда в целом? Сериалы о любви, шоу об отношениях и чувствах и, конечно же, самая романтическая премьера осени – проект «Холостячка». Имея такой контент, мы могли бы дарить нашему зрителю море любви каждый день, но мы изменились сами – и стали для него целым океаном любви. И новое графическое оформление эфира СТБ именно об этом.

«Бренд СТБ меняется. От исключительно больших шоу мы пришли к семейному, эмоциональному и социально активному бренду с лучшими сериалами, любимыми шоу и уникальными реалити. Сегодня мир СТБ – это безграничный океан эмоций и любви: энергичный, всепоглощающий, огромный, непредсказуемый. Мы рассказываем невероятные и вдохновляющие истории, вызываем глубокие сопереживания и помогаем осуществить мечту. На пути изменений бренда мы становимся еще ближе к зрителю. И в новой визуальной графике мы апеллируем к чувствам нашей зрительницы, делая мир бренда СТБ для нее более эмоциональным», – комментирует маркетинг-директор СТБ Татьяна Светлова.

Смена визуального оформления эфира – первый этап глобальных изменений в развитии бренда СТБ.

Полный редизайн СТБ будет проходить в три этапа: функциональный, имиджевый и интеграционный.

«Функциональный этап – это внедрение четкой и структурированной навигационной системы, которая поддерживает изменения, происходящие сейчас с брендом СТБ, помогает продвигать новые слоты, новые проекты, новую сетку канала. Следующий этап – имиджевый, в котором мы будем рассказывать про сам бренд и уделим большое внимание аудиобрендингу, дизайн канала будет говорящим в буквальном смысле этого слова. Третьим шагом станет внедрение абсолютно новой системы интеграций наших партнеров в среду телеканала так, чтобы каждая интеграция выглядела красиво, функционально, цепляла внимание зрителя и максимально работала на его доверии», – рассказала маркетинг-директор группы StarLightMedia Елена Мартынова

«С точки зрения дизайна нашей задачей было развить бренд СТБ, уделить больше внимания логотипу, дать ему больше жизни в эфире канала. В концепте нового дизайна мы играем в энергию океана. Наше лого, как основная капля этого безграничного океана любви, разливается и наполняет эмоциями. Теперь оно – главный источник энергии и триггер волны эмоций. Также мы вернулись к уже знакомой зрителю брендовой теплой цветовой палитре СТБ, но реализовали ее в трендовых тонах», – объясняет концепцию нового имиджа СТБ директор Управления дизайном StarLightMedia Алексей Репик.

В основе нового визуального оформления СТБ зритель видит непрерывную связь контента через айдентику канала, что формирует целостный беспрерывный поток эфира.

«В новом дизайне мы широко работаем со вторичными элементами, которые позволяют зрителю легко ориентироваться по эфиру. Были разработаны новые виды функциональных элементов, позволяющие продвигать как отдельные продукты, так и слоты, и гибче использовать инструменты промо», – дополняет Алексей Репик.

motion design: Вадим Ревин, Андрей Науменко, Матвей Бабак, Олег Домотенко, Алексей Золотухин

off air/digital: Закентий Горобьев, Андрей Курило

sound: Владислав Музыченко

project art direction: Вадим Ревин

art director STB: Андрей Асламов

design director: Михаил Бабак

creative direction: Алексей Репик, Вадим Ревин, Александр Антонов, Закентий Горобьев, Виталий Сак, Алексей Игнатьев

producer design bureau: Наталья Бовшик

head of design: Алексей Репик

marketing director STB: Татьяна Светлова

head of strategic marketing: Елена Мартынова.

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