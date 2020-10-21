Любов до, після і під час реклами, або як це почуття змінило СТБ

На початку року СТБ оголосив про те, що тепер в ефірі буде ще більше любові. Весь цей час телеканал упевнено прямував визначеним курсом, доводячи, що з любов’ю можливо все. Вчора, 20 жовтня 2020 року, особлива дата в історії розвитку бренду СТБ – телеканал повністю змінив імідж і представив нову ефірну графіку.

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Що ж вплинуло на зміну «картинки» і бренду в цілому? Серіали про любов, шоу про стосунки та почуття і, звичайно ж, найромантичніша прем’єра осені – проєкт «Холостячка». Маючи такий контент, ми могли б дарувати нашому глядачеві море любові щодня, але ми змінилися самі – і стали для нього цілим океаном любові. І нове графічне оформлення ефіру СТБ саме про це.

«Бренд СТБ змінюється. Від винятково великих шоу ми прийшли до сімейного, емоційного і соціально активного бренду з кращими серіалами, улюбленими шоу та унікальними реаліті. Сьогодні світ СТБ – це безмежний океан емоцій і любові: енергійний, всепоглинальний, величезний, непередбачуваний. Ми розповідаємо неймовірні історії, які надихають, викликаємо глибокі співпереживання і допомагаємо здійснити мрію. На шляху змін бренду ми стаємо ще ближче до глядача. І в новій візуальній графіці ми апелюємо до почуттів нашої глядачки, роблячи світ бренду СТБ для неї більш емоційним», – коментує маркетинг-директорка СТБ Тетяна Свєтлова.

Зміна візуального оформлення ефіру – перший етап глобальних змін у розвитку бренду СТБ.

Повний редизайн СТБ відбуватиметься в три етапи: функціональний, іміджевий та інтеграційний.

«Функціональний етап – це впровадження чіткої та структурованої навігаційної системи, яка підтримує зміни, що відбуваються зараз із брендом СТБ, допомагає просувати нові слоти, нові проєкти, нову сітку каналу. Наступний етап – іміджевий, у якому ми будемо розповідати про сам бренд і приділимо значну увагу аудіобрендингу, дизайн каналу буде говорити в буквальному сенсі цього слова. Третім кроком стане впровадження абсолютно нової системи інтеграцій наших партнерів у середовище телеканалу так, щоби кожна інтеграція виглядала красиво, функціонально, чіпляла увагу глядача і максимально працювала на його довірі», – розповідає маркетинг-директорка групи StarLightMedia Олена Мартинова.

«Нашим головним завданням було розвинути бренд СТБ, приділити більше уваги логотипу, дати йому більше життя в ефірі каналу. У концепті нового дизайну ми граємо в енергію океану. Наше лого, як основна крапля цього безмежного океану любові, розливається і наповнює емоціями. Відтепер воно – головне джерело енергії і тригер хвилі емоцій. Також ми повернулися до вже знайомої глядачеві брендової теплої палітри СТБ, але реалізували її в трендових тонах», – пояснює концепцію нового іміджу СТБ директор Управління дизайном StarLightMedia Олексій Рєпік.

В основі нового візуального оформлення СТБ глядач бачить безперервний зв’язок контенту через айдентику каналу, що формує цілісний неперервний потік ефіру.

«У новому дизайні ми широко працюємо зі вторинними елементами, які дають глядачеві змогу легко орієнтуватися в ефірі. Були розроблені нові види функціональних елементів, що дають змогу просувати як окремі продукти, так і слоти та гнучкіше використовувати інструменти промо», – доповнює Олексій Рєпік.

motion design: Вадим Ревін, Андрій Науменко, Матвій Бабак, Олег Домотенко, Олексій Золотухін

off air/digital: Закентій Горобйов, Андрій Курило

sound: Владислав Музиченко

project art direction: Вадим Ревін

art director STB: Андрій Асламов

design director: Михайло Бабак

creative direction: Олексій Рєпік, Вадим Ревін, Олександр Антонов, Закентій Горобйов, Віталій Сак, Олексій Ігнатьєв

producer design bureau: Наталія Бовшик

head of design: Олексій Рєпік

marketing director STB: Тетяна Свєтлова

head of strategic marketing: Олена Мартинова.

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