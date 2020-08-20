В августе весь христианский мир ожидает двухнедельный Успенский пост. Какие еще церковные даты будут отмечать верующие люди в последнем месяце лета? Читайте в нашем материале перечень церковных праздников на август 2020 года, чтобы не пропустить большие и значимые православные даты, а также дни постов. Все детали – в материале.

В августе весь православный мир будет придерживаться Успенского поста. Он считается строгим: нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца, а рыбу — только в праздник Преображения Господня.

Православный церковный календарь на август 2020

1 августа — обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца; преподобной Макрины Каппадокийской; благоверного князя Романа Рязанского; преподобного Паисия Печерского; блаженного Стефана Лазаревича Нового (Высокого) и матери его благоверной княгини Милицы, Сербских; преподобного Дия Константинопольского; иконы Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевской.

2 августа — пророка Илии; преподобного Авраамия Галичского, Чухломского, игумена; обретение мощей преподобномученика Афанасия Брестского.

3 августа — преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, его сподвижника; преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских.

4 августа — мироносицы равноапостольной Марии Магдалины; преподобного Корнилия Переяславского; перенесение мощей священномученика Фоки, епископа Синопского.

5 августа — Почаевской иконы Божией Матери; мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников.

6 августа — мучеников благоверных князей Бориса и Глеба; мученицы Кристины Тирской; преподобного Поликарпа Печерского, архимандрита.

7 августа — успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы; святых жен Олимпиады, дияконисы и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской; преподобного Макария Желтоводского, Унженского.

8 августа — священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских; преподобного Моисея Угрина, Печерского; преподобномученицы Параскевы Римской.

9 августа — великомученика и целителя Пантелеймона; преподобного Германа Аляскинского, блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского.

10 августа — Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия»; апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов.

11 августа — преподобномучеников Серафима и Феогноста, иеромонахов; мученика Каллиника Киликийского; преподобных Константина и Космы Косинских, старорусских; мученицы Серафимы девы.

12 августа — апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника; мученика Иоанна Воина; обретение мощей преподобного Германа Соловецкого.

13 августа — предпраздник Вынесения Честных Древ Животворящего Креста Господня; праведного Евдокима Каппадокиянина; священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, и с ним преподобномученика Сергия Петроградского, архимандрита; мучеников Юрия и Иоанна Петроградских.

14 августа — начало Успенского поста; Медовый Спас; семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии и учителя их мученика Єлеазара.

15 августа — перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана, архидиакона и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива; блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.

Больше по теме: Календарь садовода-огородника на август 2020

16 августа — преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца; преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста.

17 августа — семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана и Антонина.

18 августа — предпразднство Преображения Господня; мученика Антиохийского Евсигния.

19 августа — Преображение Господне, Яблочный Спас.

20 августа — попразднство Преображения Господня; обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского; преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его; преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского; преподобных Пимена Многоболезненного и Пимена Печерского, игумена, постника Печерского.

21 августа — перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких; святителя Емилиана, епископа Кизического.

22 августа — Собор Соловецких святых; апостола Матфея.

23 августа — священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов; мученика Романа Римского; блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского.

24 августа — священномученика Евпла Катанского, архидиакона; преподобномучеников Феодора и Василия Печерских; преподобного Феодора, князя Острожского, Печерского.

25 августа — преподобномучеников Белогорских, мучеников Фотия и Аникиты.

26 августа — отдание праздника Преображения Господня; преподобного Максима Исповедника; святителя Тихона, Задонского чудотворца, епископа Воронежского; обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.

27 августа — предпразднство Успения Пресвятой Богородицы; пророка Михея; перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского; преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского.

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы.

29 августа — попразднство Успения Пресвятой Богородицы, Хлебный Спас; перенесение с Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа; мученика Диомида врача.

30 августа — священномученика Мирона Кизического, пресвитера; преподобного Алипия, иконописца Печерского.

31 августа — преподобного Иоанна Рыльского; мучеников Флора и Лавра.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.