Август ― благодатная пора для садоводов и дачников. И речь тут не только о сборе урожая. Август 2020 года ― замечательная пора для посадки и пересадки растений. В какие дни это лучше делать, чтобы ваш труд принес максимальные результаты, подскажет лунный календарь. Читайте в нашем материале лунный календарь садовода-огородника на август 2020 года.

Лунный посевной календарь на август 2020

1―2 августа ― эти дни стоит посвятить работам в саду. Прекрасное время для пересадки деревьев и цветов, особенно грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины.

3―4 августа ― неблагоприятные дни для посева и посадки. Лучше заняться сбором зерновых и корнеплодов.

5―6 августа ― хорошее время для посадки сельдерея, редиса, луковичных, прививки деревьев и ягодных кустов. Можно заняться консервацией.

7―9 августа ― эти дни нужно посвятить подготовке почвы и сбору урожая: ягод, корнеплодов и прочее.

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10―12 августа ― можно сажать все корнеплоды, клубневые и луковичные культуры, а также подстригать деревья и кустарники. Также рекомендуется собирать лекарственные растения.

13―19 августа ― неблагоприятные дни для посадки и пересадки травянистых культур. Эти дни лучше посвятить сбору урожая, прополке и культивации. Также можно собирать лекарственные травы, заниматься сушкой и консервацией. Ни в коем случае нельзя ничего сажать в землю. Есть риск того, что растение не приживется, а будет болеть.

20―31 августа ― эти дни весьма благоприятны для посадки и пересадки. Особенно это касается помидоров, капусты и зелени. Цветы и кустарники также можно смело пересаживать или заводить новые растения в своем саду. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и сенокос.

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