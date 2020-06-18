Холостячка: как отпразднует день рождения Ксения Мишина

Телеканал СТБ объявил о запуске нового романтического реалити «Холостячка», главной героиней которого стала актриса театра и кино, звезда «Крепостной» Ксения Мишина. Напомним, что сейчас идет кастинг мужчин, которые будут бороться за сердце украинской актрисы. Анкету можно заполнить ЗДЕСЬ!

Сегодня первой украинской Холостячке исполняется 31 год. Ксения поделилась своими планами на этот день и рассказала об идеальном для себя подарке.

«Я не планирую масштабные вечеринки, праздновать особо не буду. Встретимся с самыми близкими друзьями, поскольку уже давно не виделись из-за карантина», — делится Мишина.

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С самого утра Ксению поздравил сын стихом и цветами. «У меня сегодня праздник – день рождения мамы», — начал Платон и подарил букет.

«Лучшим подарком для меня самой будет любовь, спокойствие и равновесие. Огромное желание быть в гармонии с собой и внешним миром», — рассказала Ксения.

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