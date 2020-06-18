Холостячка: як святкуватиме день народження Ксенія Мішина

Телеканал СТБ оголосив про запуск нового романтичного реаліті «Холостячка», головною героїнею якого стала акторка театру і кіно, зірка «Кріпосної» Ксенія Мішина. Нагадуємо, що зараз триває кастинг чоловіків, які боротимуться за серце української акторки. Анкету можна заповнити ТУТ.

Сьогодні першій українській Холостячці виповнюється 31 рік. Ксенія поділилася своїми планами на цей день та розповіла про ідеальний для себе подарунок.

«Я не планую масштабних вечірок, святкувати особливо не буду. Зустрінемося з найближчими друзями, бо вже давно не бачилися через карантин», — ділиться Мішина.

Більше на тему: Ксенія Мішина відзначає свій день народження

З самого ранку Ксенію привітав син віршем і квітами. «У мене сьогодні свято – день народження мами», — почав Платон і подарував букет.

«Найкращим подарунком для мене самої буде любов, спокій та рівновага. Велике бажання бути в гармонії з собою та зовнішнім світом», — розповіла Ксенія.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ