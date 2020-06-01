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33 выпуск проекта «Супермама» от 01.06.2020: Какие огрехи в воспитании найдут участницы у мамы-тренера Ани?

01.06.2020

Сегодня, 1 июня, в 18:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 33 выпуск психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц скрестит свои мечи в борьбе за заветное звание. И в первый день участницы отправятся оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию мамы-тренера Ани, которая практически не сидела в декрете, а всю себя посвятила спорту.  Какие минусы найдут у Ани конкурентки, и что ей посоветует ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Все подробности в материале. 

супермама

Больше по теме: Мама-тренер, экс-жена миллионера, безглютеновая мама и мама-кассир: участницы новых выпусков проекта «Супермама»

Сегодня начинается 9-я неделя психологического реалити «Супермама». Четверка киевлянок начинает борьбу за заветное звание. Мама-тренер Аня, экс-жена миллионера Юля, безглютеновая мама Ира и мама-кассир Алена. Эта неделя будет шокирующей!

И в первый день участницы отправятся в гости к маме-тренеру Анне, которая воспитывает в своих детях выносливость и силу. Однако участницы все же найдут к чему придраться и устроят своей конкурентке настоящую взбучку. 

супермама

В 33 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

  • Почему мама-тренер не сможет встретить своих гостей дома?
  • Насколько хорошо Аня знает мечты и желания своей маленькой дочери?
  • Какие серьезные недочеты в воспитании старшего сына найдут участницы, побывав в гостях у мамы-тренера?
  • Кто из участниц будет больше всего придираться к Анне?

Video: 33 выпуск проекта «Супермама» от 01.06.2020: Какие огрехи в воспитании найдут участницы у мамы-тренера Ани?

Супермама 33 выпуск: Какие огрехи в воспитании найдут участницы у мамы-тренера Ани? Что ей посоветует Дмитрий Карпачев?

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