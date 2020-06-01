Сьогодні, 1 червня, о 18:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 33 випуск психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць схрестить свої мечі в боротьбі за заповітне звання. І в перший день учасниці вирушать оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію мами-тренерки Ані, яка практично не сиділа в декреті, а всю себе присвятила спорту. Які мінуси знайдуть в Ані конкурентки, і що їй порадить ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці — в матеріалі.

Більше на тему: Мама-тренерка, ексдружина мільйонера, безглютенова мама і мама-касирка: учасниці нових випусків проєкту «Супермама»

Сьогодні починається 9-й тиждень психологічного реаліті «Супермама». Четвірка киянок починає боротьбу за заповітне звання. Мама-тренерка Аня, ексдружина мільйонера Юля, безглютенова мама Іра і мама-касирка Альона. Цей тиждень буде приголомшливим!

І в перший день учасниці вирушать у гості до мами-тренерки Анни, яка виховує у своїх дітях витривалість і силу. Однак суперниці все ж знайдуть, до чого причепитися, і влаштують своїй конкурентці справжню прочуханку.

У 33 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

Чому мама-тренерка не зможе зустріти своїх гостей вдома?

Наскільки добре Аня знає про мрії і бажання своєї маленької дочки?

Які серйозні вади у вихованні старшого сина знайдуть учасниці, побувавши в гостях у мами-тренерки?

Хто з мам найбільше чіплятиметься до Анни?

Video: 33 випуск проєкту «Супермама» від 01.06.2020: Які огріхи у вихованні знайдуть учасниці у мами-тренерки Ані? Супермама 33 випуск: Які огріхи у вихованні знайдуть учасниці у мами-тренера Ані? Що їй порадить Дмитро Карпачов?

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ