«Супермама» 29 выпуск: Без врачей и государственной школы — в каких условиях живут дети космической мамы Оксаны

Сегодня, 25 мая, в эфир телеканала СТБ вышел 29 выпуск психологического реалити «Супермама». Новая четверка киевских мам начала борьбу за звание лучшей мамы. И сегодня конкурентки отправились в гости к космической маме Оксане, которая воспитывает своих детей в гармонии со Вселенной. Участницы были шокированы, когда узнали, что сыновья Оксаны не только не привиты, но и не состоят на наблюдении у врачей. Женщина лечит их нетрадиционными способами. Но как на такое заявление отреагирует ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Детали в материале.

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Космическая мама Оксана заряжается от энергии Солнца. Она растит троих мальчиков: Дамира, Адама и Любомира. Женщина воспитывает их в свободном стиле, без каких-либо ограничений. Но так ли это хорошо? Как космическое мировоззрение Оксаны влияет на ее реальную жизнь? В этом решил разобраться мамконтроль.

Добравшись к Оксане, конкурентки сразу же приступили к ревизии холодильника. Особенно много замечаний было у одаренной мамы Вики. Она удивилась, когда узнала, что Оксана не просто вегетарианка, она также не дает мясо своим детям. Однако это было только начало. Космическая мама рассказала, что ее дети не состоят на учете у врачей, они не привиты, а еще — она рожала дома. Каждый ребенок на протяжении суток был рядом с плацентой и пуповиной, которую не обрезали 24 часа после родов. Такое откровение шокировало Викторию.

Но на этом сюрпризы не закончились. Оксана приготовила для своих соперниц сауну, а после — обливание холодной водой. Затем она захотела рассказать историю своего дома, но мамочек больше заинтересовала ее фигура. Им показалось, что Оксана прибегала к пластике, хотя сама космическая мама отрицала это. Зато раскрыла несколько нетрадиционных секретов молодости.

Также Оксана рассказала, что много свободного времени посвящает экстремальному спорту — восхождению на вершины гор — Килиманджаро и Эльбрус. Однако конкуренткам показалось, что это безответственно, поскольку может привести к печальным последствиям.

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Еще космическая мама провела участниц в частную эко-школу, которую специально построила для своих детей. И школа понравилась далеко не всем. Соперницы устроили небольшую проверку сыновей на общее развитие, но мальчишки справились не со всеми заданиями.

Какие же баллы поставят участницы космической маме Оксане? И что скажет женщине на личной встрече ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Узнайте все подробности в 29 выпуске.

Video: «Супермама» 29 выпуск: Без врачей и государственной школы — в каких условиях живут дети космической мамы Оксаны Супермама 29 выпуск: Без врачей и государственной школы — в каких условиях живут дети космической мамы Оксаны Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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