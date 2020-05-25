В шоу «Супермама» примет участие вокалистка из «Х-фактора» Виктория Щелко

В восьмой неделе психологического реалити «Супермама» примет участие известная модель plus size и участница «Х-фактора» Виктория Щелко. Подробнее читайте в материале.

Больше по теме: Космическая мама, мама-генералиссимус, мама-госслужащая и одаренная мама: участницы новых выпусков проекта «Супермама»

В проекте «Супермама» примет участие известная модель plus size Виктория Щелко. Женщина принимала участие во многих телевизионных реалити, в том числе и в вокальном шоу «Х-фактор»-9.

Виктория — известная модель, руководитель проекта «Мисс Україна Plus Size», владелица многочисленных титулов на международных конкурсах красоты. Она первая представляла нашу страну на Miss World Plus Size, где заняла призовое место.

Также Виктория ведет блог в Instagram, в котором рассказывает своим подписчикам, как правильно ухаживать за собой, как полюбить свое тело таким, каким оно есть. И судя по тому, что у женщины более 50 тысяч фолловеров, она знает толк в этом деле.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Но сможет ли Виктория победить в проекте и получить еще одну награду? Как ее методы воспитания оценит эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев? Узнайте все подробности с понедельника по четверг в 18:15 на телеканале СТБ!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ