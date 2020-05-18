Церковные праздники в мае 2020 года: календарь православных праздников по дням
Последний месяц весны богат на праздники. Читайте в нашем материале перечень православных праздников на май 2020 года по дням, чтобы не пропустить важных событий и почтить память святых.
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Церковные праздники в мае 2020 года:
1 мая ‒ Максимовской иконы Божией Матери
2 мая ‒ Святой блаженной старицы Матроны Московской и Преподобного Иоанна Ветхопещерника
3 мая ‒ Святых жен-мироносиц, праведного Иосифа Аримафейского и Никодима (празднование в Неделю 3-ю по Пасхе), а также Благоверной Тамары, царицы Грузинской (переходящее празднование в Неделю жен-мироносиц) и преподобного Александра Ошевенского
4 мая ‒ Моздокской иконы Божией Матери и Мучеников Исаакия, Аполлоса и Кодрата
5 мая ‒ Апостолов Нафанаила, Луки и Климента и Преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиопольского
6 мая ‒ Великомученика Георгия Победоносца и Иверской иконы Божией Матери
7 мая ‒ Молченской иконы Божией Матери и Преподобной Елисаветы чудотворицы
8 мая ‒ Апостола и евангелиста Марка
9 мая ‒ Святителя Стефана, епископа Великопермского и День поминовения усопших воинов
10 мая ‒ Апостола и священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, сродника Господня
11 мая ‒ Святителя Кирилла, епископа Туровского
12 мая ‒ Преподобного Мемнона чудотворца
13 мая ‒ Апостола Иакова Зеведеева, брата Иоанна Богослова
14 мая ‒ Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
15 мая ‒ Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, Перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба, а также день Путивльской иконы Божией Матери
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16 мая ‒ Мучеников Тимофея чтеца и Мавры
17 мая ‒ Старорусской иконы Божией Матери
18 мая ‒ Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
19 мая ‒ Праведного Иова Многострадального
20 мая ‒ Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме и Жировичской иконы Божией Матери
21 мая ‒ Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
22 мая ‒ Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар
23 мая ‒ Апостола Симона Зилота
24 мая ‒ Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей словенских
25 мая ‒ Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, чудотворца
26 мая ‒ Мученицы Гликерии девы и с нею мученика Лаодикия, стража темничного
27 мая ‒ Мученика Исидора
28 мая ‒ Преподобного Пахомия Великого, Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
29 мая ‒ Перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского, Новгородского чудотворца и Преподобного Феодора Освященного
30 мая ‒ Преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской
31 мая ‒ Память святых отцев семи Вселенских Соборов.