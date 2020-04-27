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Будут ли выходные на майские праздники

27.04.2020

Будут ли выходные на майские праздники в 2020 году и стоит ли их ждать вообще? Этот вопрос как всегда остро волнует всех жителей нашей страны. В Украине в мае 2020 состоится два больших праздника, которые подарят два дополнительных выходных дня. Подробнее читайте в материале.

Всего в мае 31 календарный день. Украинцы в этом году будут отдыхать с 1 по 3, с 9 по 11, 16, 17, 23, 24, 30 и 31 числа. Выходной в пятницу, 1 мая, связан с празднованием Дня труда, а в понедельник, 11 мая, – с Днем Победы 9 мая.

Выходные в мае 2020 года

  • Общее количество календарных дней ‒ 31. 
  • Рабочие дни ‒ 19.
  • Выходные дни ‒ 12.

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Также напомним праздники, которые отмечаются в мае:

  • 1 мая – День труда; 
  • 3 мая – Всемирный день печати;
  • 7 мая – День радио;
  • 8 мая – День памяти и примирения, посвященный жертвам Второй мировой войны; 
  • 9 мая – День Победы; 
  • 10 мая – День матери; 
  • 16 мая – День Европы в Украине; 
  • 17 мая – День памяти жертв политических репрессий; 
  • 17 мая – Всеукраинский день работников культуры; 
  • 18 мая – Международный день музеев; 
  • 20 мая – День работников банков; 
  • 20 мая – День метеоролога; 
  • 25 мая – День филолога; 
  • 28 мая – День пограничника; 
  • 31 мая – День Киева.

Праздники праздниками, но до 11 мая в Украине продлен карантин, поэтому потерпите еще немного, будьте здоровы и оставайтесь дома!

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