Чи будуть вихідні на травневі свята
Чи будуть вихідні на травневі свята у 2020 році і чи варто їх чекати взагалі? Це питання як завжди дуже хвилює всіх жителів нашої країни. В Україні на травень 2020 припадає два великі свята, які подарують два додаткових вихідних. Детальніше читайте в матеріалі.
Всього в травні 31 календарний день. Українці цього року відпочиватимуть з 1 по 3, з 9 по 11, 16, 17, 23, 24, 30 і 31 числа. Вихідний у п’ятницю, 1 травня, пов’язаний зі святкуванням Дня праці, а в понеділок, 11 травня, ‒ з Днем Перемоги 9 травня.
Вихідні в травні 2020 року
Загальна кількість календарних днів ‒ 31.
Робочі дні ‒ 19.
Вихідні дні ‒ 12.
Більше на тему: Місячний календар вдалих днів на 2020 рік від Ярослави Федорової
Також нагадаємо свята, які відзначаються в травні:
- 1 травня – День праці;
- 3 травня – Всесвітній день друку;
- 7 травня – День радіо;
- 8 травня – День пам’яті і примирення, присвячений жертвам Другої світової війни;
- 9 травня – День Перемоги;
- 10 травня – День матері;
- 16 травня – День Європи в Україні;
- 17 травня – День пам’яті жертв політичних репресій;
- 17 травня – Всеукраїнський день працівників культури;
- 18 травня – Міжнародний день музеїв;
- 20 травня – День працівників банків;
- 20 травня – День метеоролога;
- 25 травня – День філолога;
- 28 травня – День прикордонника;
- 31 травня – День Києва.
Свята святами, але до 11 травня в Україні продовжено карантин, тому потерпіть ще трохи, будьте здорові та залишайтеся вдома!