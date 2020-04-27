Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Чи будуть вихідні на травневі свята

27.04.2020

Чи будуть вихідні на травневі свята у 2020 році і чи варто їх чекати взагалі? Це питання як завжди дуже хвилює всіх жителів нашої країни. В Україні на травень 2020 припадає два великі свята, які подарують два додаткових вихідних. Детальніше читайте в матеріалі.

Всього в травні 31 календарний день. Українці цього року відпочиватимуть з 1 по 3, з 9 по 11, 16, 17, 23, 24, 30 і 31 числа. Вихідний у п’ятницю, 1 травня, пов’язаний зі святкуванням Дня праці, а в понеділок, 11 травня,  з Днем Перемоги 9 травня.

Вихідні в травні 2020 року

Загальна кількість календарних днів  31.
Робочі дні  19.
Вихідні дні ‒ 12.

Більше на тему: Місячний календар вдалих днів на 2020 рік від Ярослави Федорової

Також нагадаємо свята, які відзначаються в травні:

  • 1 травня  День праці;
  • 3 травня  Всесвітній день друку;
  • 7 травня  День радіо;
  • 8 травня  День пам’яті і примирення, присвячений жертвам Другої світової війни;
  • 9 травня – День Перемоги;
  • 10 травня  День матері;
  • 16 травня  День Європи в Україні;
  • 17 травня  День пам’яті жертв політичних репресій;
  • 17 травня  Всеукраїнський день працівників культури;
  • 18 травня  Міжнародний день музеїв;
  • 20 травня  День працівників банків;
  • 20 травня  День метеоролога;
  • 25 травня  День філолога;
  • 28 травня  День прикордонника;
  • 31 травня  День Києва.

Свята святами, але до 11 травня в Україні продовжено карантин, тому потерпіть ще трохи, будьте здорові та залишайтеся вдома!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить