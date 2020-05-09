Сегодня в эфире телеканала СТБ мы увидели захватывающий 11 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2. Участники продолжили проходить испытание на человечность и выбирали свою победную стратегию: писать кляузы или проявить профессионализм и сосредоточиться на приготовлении своих блюд. Кого из участников погубила жадность? Кто не прошел испытание самой сложной битвой черных сезона и чем еще удивлял 11 выпуск? Узнаете уже сейчас в нашем материале.

11 выпуск кулинарного шоу начался с испытания в котором участники должны заработать как можно больше денег. За каждое правильно приготовленное блюдо кулинар получает 1 «браво». А вот за написанную кляузу на соперника за метко подмеченную ошибку в блюде соперника шеф пополняет свой карман на две монеты. Но если жалоба окажется ложной – прощается с двумя монетами и даже может уйти в минусовый показатель.

Хоть у Анастасии Кобыляцкой и Виктора Самардака и была возможность снять черные фартуки за наибольшее количество монет, но они ею не воспользовались. Некоторые кулинары особенно активно писали жалобы на коллег и не слишком активно готовили свои блюда. В итоге к Насте и Виктору присоединились Ефим Кравченко, Влад Ермаков, Эдуард Канарян, Юля Жигулина (Кушнир) и Саша Цвигун.

По итогам испытаний худшие участники попали на сложнейшую битву черных. Вместе с профессионалами за поверхность стал Владимир Ярославский.

«Хочется поставить себя в эти же условия, что и участников. Испытать свои собственные возможности и увидеть, как работает голова в такой ситуации. Многие думают – и повара в том числе – что ради классного блюда нужно купить огромное количество продуктов. Но на самом деле это не так. По-настоящему впечатляют блюда из одного-единственного ингредиента» – рассказал Владимир Ярославский.

Подробнее о битве черных фартуков и ее результате вы узнаете перейдя по ссылке ниже.

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Вердикт после битвы черных оглашен, но на этом сюрпризы для профессионалов не закончились. Судьи решили не откладывать до следующего дня и сразу сами выбрали двух капитанов для следующего конкурса. Эдуард Канарян возглавил красную команду, а Евгений Грибеник – синюю. Профессионалам придется освоить новую для них профессию строителя и построить собственный мини-ресторан своими руками.

Позже сформированные команды отправились в строительный магазин, где каждая получила конверт с 7000 грн на закупку материалов для будущих ресторанов. В одной из команд неожиданно оказался настоящий «джокер» – Юлия Жигулина (Кушнир). Оказалось, что она не только талантливый шеф, а и настоящий знаток строительных и ремонтных работ. Авторский интерьер, концепция и меню – три главных условия испытания. Эдуард решил, что концепцией его ресторана будет ужин в лесу, а Евгений предложил концепцию рыбалки.

Video: Профессионал или стукач: как шефы в 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 кляузы друг на друга писали 9 мая 2020 смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы - 11 выпуск и читайте описание выпуска. О чем был выпуск 11 программы Мастер Шеф Профессионалы 2020 (эфир от 09.05.2020)

Какой из двух концепций ресторанов отдадут предпочтение и с какими еще трудностями придется столкнутся участникам? Не пропустите 12 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже в следующую субботу, 16 мая, в 19:00 на телеканале СТБ!

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