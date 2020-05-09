Сьогодні в ефірі телеканалу СТБ ми побачили захоплюючий 11 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2. Учасники продовжили проходити випробування на людяність і вибирали свою переможну стратегію: писати кляузи чи проявити професіоналізм і зосередитися на приготуванні своїх страв. Кого з учасників погубила жадібність? Хто не пройшов випробування найскладнішою битвою чорних сезону і чим ще дивував 11 випуск? Дізнаєтеся вже зараз в нашому матеріалі.

11 випуск кулінарного шоу почався з випробування в якому учасники повинні заробити якомога більше грошей. За кожну правильно приготовану страву кулінар отримує 1 «браво». А ось за написану кляузу на суперника з влучно поміченою помилкою у страві суперника шеф поповнює свою кишеню на дві монети. Але якщо скарга виявиться помилковою – прощається з двома монетами і навіть може піти в мінусовий показник.

Хоч у Анастасії Кобиляцької та Віктора Самардака і була можливість зняти чорні фартухи за найбільшу кількість монет, але вони нею не скористалися. Деякі кулінари особливо активно писали скарги на колег і не дуже активно готували свої страви. У підсумку до Насті та Віктора приєдналися Єфим Кравченко, Влад Єрмаков, Едуард Канарян, Юля Жигуліна (Кушнір) і Саша Цвігун.

За підсумками випробувань найгірші учасники потрапили на найскладнішу битву чорних сезону. Разом з професіоналами за поверхню став Володимир Ярославський.

«Хочеться поставити себе у ці ж умови, що і учасників. Випробувати свої власні можливості і побачити, як працює голова в такій ситуації. Багато хто думає – і кухарі в тому числі – що заради класної страви потрібно купити величезну кількість продуктів. Але насправді це не так. По-справжньому вражають страви з одного-єдиного інгредієнта» – розповів Володимир Ярославський.

Детальніше про битву чорних фартухів та її результати ви дізнаєтеся перейшовши за посиланням нижче.

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Вердикт після битви чорних оголошено, але на цьому сюрпризи для професіоналів не закінчилися. Судді вирішили не відкладати до наступного дня і відразу самі вибрали двох капітанів для наступного конкурсу. Едуард Канарян очолив червону команду, а Євген Грибеник – синю. Професіоналам доведеться освоїти нову для них професію будівельника і побудувати власний міні-ресторан своїми руками.

Пізніше сформовані команди вирушили в будівельний магазин, де кожна отримала конверт з 7000 грн. на закупівлю матеріалів для майбутніх ресторанів. В одній з команд несподівано виявився справжній «джокер» – Юлія Жигуліна (Кушнір). З’ясувалося, що вона не тільки талановитий шеф, а й справжній знавець будівельних і ремонтних робіт. Авторський інтер’єр, концепція і меню – три головні умови випробування. Едуард вирішив, що концепцією його ресторану буде вечеря в лісі, а Євген запропонував концепцію риболовлі.

Video: Професіонал чи стукач: як шефи в 11 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 кляузи один на одного писали 9 травня 2020 дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали - 11 випуск і читайте опис випуску. Про що був випуск 11 програми МастерШеф Професіонали 2020 (ефір від 09.05.2020)

Якій з двох концепцій ресторанів віддадуть перевагу і з якими ще труднощами доведеться зіткнуться учасникам? Не пропустіть 12 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже у наступну суботу, 16 травня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

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