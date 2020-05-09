У 11 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 ми побачили захоплюючу битву чорних. Разом з професіоналами за поверхню став суддя кулінарного шоу Володимир Ярославський. Як проходила битва чорних і кому з учасників не вдалося зняти з себе чорний фартух? Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-2 в 11 випуску, вже зараз.

За підсумками випробувань найгірші учасники потрапили на складну битву чорних. Разом з професіоналами за поверхню став Володимир Ярославський. Шефи завжди з особливим захопленням спостерігають за роботою суддів, які раз по раз демонструють свій високий професійний рівень і на своєму прикладі показують, чому саме вони оцінюють учасників. Під коробками-загадками кожен знайшов якийсь один продукт: авокадо, шоколад, куряча печінка або броколі. Складність випробування полягала в тому, що інгредієнт, який отримав шеф, повинен становити 80 відсотків готової страви. Більш того, цей продукт потрібно приготувати і подати на тарілці у п’яти різних станах. До слова, нині такі страви стали справжнім трендом в кулінарному світі.

Під коробкою-загадкою Анастасії Кобиляцької був топінамбур, з якого вона приготувала тістечко. Ектор Хіменес-Браво відразу помітив, що презентація страви має неапетитний вигляд. Після дегустації суддя похвалив тільки чіпси і компоте. Всі інші компоненти страви вийшли нецікавими, і сама страва нагадувала Ектору за смаком картопляне пюре.

«Я стою і розумію, що Ектору подобається у моїй страві всього лише кілька якихось напівфабрикатів, але абсолютно не цілісна картина. Він не дає однозначної відповіді, і я розумію, що мені потрібно чекати інших учасників і просто сподіватися на те, що в когось може бути ще гірше», — розповідає Настя.

У підсумку судді вибирали між Настею та Юлією Жигуліною (Кушнір). Проаналізувавши помилки і спираючись на смакові відчуття, судді винесли свій вердикт, і кухню «МастерШеф. Професіонали»-2 покинула Настя Кобиляцька. Незважаючи на це, Ектор високо оцінив її потенціал, сміливість і талант, адже в 19 років стояти серед шефів з колосальним досвідом і змагатися на рівні — багато про що свідчить.

Уже наступної суботи учасники будуватимуть ресторани своїми руками. Видовище буде ще те! Не пропустіть 12 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 17 травня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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