В 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 мы увидели захватывающую битву черных. Вместе с профессионалами за поверхность стал судья кулинарного шоу Владимир Ярославский. Как проходила битва черных, и кому из участников не удалось снять с себя черный фартук? Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-2 в 11 выпуске, уже сейчас.

По итогам испытаний худшие участники попали на сложнейшую битву черных. Вместе с профессионалами за поверхность стал Владимир Ярославский. Шефы всегда с особым восторгом наблюдают за работой судей, которые раз за разом демонстрируют свой высочайший профессиональный уровень и на своем примере показывают, почему именно они оценивают участников. Под коробками-загадками каждый нашел какой-то один продукт: авокадо, шоколад, куриная печень или брокколи. Загвоздка испытания заключалась в том, что ингредиент, который попался шефу, должен составлять 80 процентов готового блюда. Более того, этот продукт нужно приготить пятью разными способами и подать на одной тарелке. К слову, сейчас подобного рода блюда стали настоящим трендом в кулинарном мире.

Под коробкой-загадкой Анастасии Кобыляцкой попался топинамбур, из которого она приготовила пирожное. Эктор Хименес-Браво сразу подметил, что презентация блюда не выглядит аппетитно. После дегустации судья похвалил только чипсы и компоте. Все остальные компоненты блюда получились не интересными, и само блюдо напомнило Эктору по вкусу картофельное пюре.

«Я стою и понимаю, что Эктору нравится в моем блюде всего лишь несколько каких-то полуфабрикатов, но абсолютно не цельная картина. Он не дает однозначного ответа, и я понимаю, что мне нужно ждать других ребят и просто надеяться на то, что у кого-то может быть еще хуже», – рассказывает Настя.

В итоге судьи выбирали между Настей и Юлией Жигулиной (Кушнир). Проанализировав ошибки и опираясь на вкусовые ощущения, судьи вынесли свой вердикт, и кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2 покинула Настя Кобыляцкая. Несмотря на это, Эктор высоко оценил ее потенциал, смелость и талант, ведь в 19 лет стоять среди шефов с колоссальным опытом и сражаться на уровне – дорогого стоит.

Уже в следующую субботу участники будут строить рестораны своими руками. Зрелище будет еще то! Не пропустите 12 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 17 мая в 19:00 на телеканале СТБ!

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