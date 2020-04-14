Гороскоп на 15 апреля расскажет знакам зодиака, чем удивит среда. На чем необходимо сконцентрироваться? Кому самое время заняться своим здоровьем? Узнайте подробный гороскоп на 15 апреля от экстрасенсов СТБ в материале.

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Овен

Овны всегда хотят как лучше, вкладывают всю свою силу и энергию, а в результате получают моральное и психологическое истощение. Все потому, что вы многого ожидаете. Постарайтесь сегодня посвятить свое внимание исключительно себе и своим желаниям.

Телец

Телец на пороге принятия серьезных решений. Не удивительно, что вы сомневаетесь. Но пока карантин и особо действовать не можете, вы должны взвесить все “за” и “против”. Тогда ситуация станет более ясной.

Близнецы

Близнецам нужно прислушаться к своему сердцу. Постоянно руководствоваться разумом нельзя. Излишний прагматизм ведет вас в никуда.

Рак

Вспомните, что вы не могли реализовать, ссылаясь на нехватку времени? Сегодня можете смело начинать это дело. Время у вас есть, желание тоже. Хватит искать отговорки.

Лев

Сегодня вы почувствуете себя намного лучше, спокойнее и уравновешеннее. Продолжайте в том же духе. Контролируйте сказанное и помните, что не только у вас возникли неприятности и проблемы в связи с карантином.

Дева

Много думаете, а делаете мало. Начните действовать, и тогда все начнет получаться. Пока вы лишь обвиняете обстоятельства. Хотя они никак не влияют на развитие событий в вашей жизни.

Весы

Весам стоит больше идти на контакт. Многие хотят завязать с вами дружбу. Не игнорируйте сообщения и звонки. Звезды рекомендуют пока пообщаться онлайн. А по окончанию карантина вы уже точно будете знать, с кем хотите проводить больше времени.

Скорпион

Не жалейте себя. Наоборот, начните помогать своим близким. Нехватка энергии обусловлена тем, что вы сейчас зависли во времени и остановились в деятельности. Но как только начнете совершать добрые дела, заметите, что есть и положительные моменты.

Стрелец

Стрельцам стоит перебрать весь дом. Бардак в квартире — бардак в голове. У вас нет организованности, потому что вы запустили все на самотек. Звезды предлагают начать с малого: уборка в шкафу. Дальше балкон, кухня. Избавляйтесь от старых и ненужных вещей.

Козерог

Не относитесь халатно к правилам. Они писаны для того, чтобы обезопасить всех. Возможно, вы не принадлежите к группе риска, но можете подвергнуть опасности окружающих. Подумайте о своих близких.

Водолей

Вас радуют любые мелочи. Вы наполнены позитивом который день. Начните делиться хорошим со своей семьей. Близкие нуждаются в вашем внимании и теплоте. И тогда по окончанию карантина вы выйдете на новый уровень взаимоотношений.

Рыбы

Начинайте лучше обдумывать свои планы. Который раз беретесь за планирование, и который раз все заканчивается вашей нетерпеливостью. Сегодня ваш мозг способен сконцентрироваться и сгенерировать классные идеи.

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