Гороскоп на 15 апреля 2020 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 15 апреля расскажет знакам зодиака, чем удивит среда. На чем необходимо сконцентрироваться? Кому самое время заняться своим здоровьем? Узнайте подробный гороскоп на 15 апреля от экстрасенсов СТБ в материале.
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Овен
Овны всегда хотят как лучше, вкладывают всю свою силу и энергию, а в результате получают моральное и психологическое истощение. Все потому, что вы многого ожидаете. Постарайтесь сегодня посвятить свое внимание исключительно себе и своим желаниям.
Телец
Телец на пороге принятия серьезных решений. Не удивительно, что вы сомневаетесь. Но пока карантин и особо действовать не можете, вы должны взвесить все “за” и “против”. Тогда ситуация станет более ясной.
Близнецы
Близнецам нужно прислушаться к своему сердцу. Постоянно руководствоваться разумом нельзя. Излишний прагматизм ведет вас в никуда.
Рак
Вспомните, что вы не могли реализовать, ссылаясь на нехватку времени? Сегодня можете смело начинать это дело. Время у вас есть, желание тоже. Хватит искать отговорки.
Лев
Сегодня вы почувствуете себя намного лучше, спокойнее и уравновешеннее. Продолжайте в том же духе. Контролируйте сказанное и помните, что не только у вас возникли неприятности и проблемы в связи с карантином.
Дева
Много думаете, а делаете мало. Начните действовать, и тогда все начнет получаться. Пока вы лишь обвиняете обстоятельства. Хотя они никак не влияют на развитие событий в вашей жизни.
Весы
Весам стоит больше идти на контакт. Многие хотят завязать с вами дружбу. Не игнорируйте сообщения и звонки. Звезды рекомендуют пока пообщаться онлайн. А по окончанию карантина вы уже точно будете знать, с кем хотите проводить больше времени.
Скорпион
Не жалейте себя. Наоборот, начните помогать своим близким. Нехватка энергии обусловлена тем, что вы сейчас зависли во времени и остановились в деятельности. Но как только начнете совершать добрые дела, заметите, что есть и положительные моменты.
Стрелец
Стрельцам стоит перебрать весь дом. Бардак в квартире — бардак в голове. У вас нет организованности, потому что вы запустили все на самотек. Звезды предлагают начать с малого: уборка в шкафу. Дальше балкон, кухня. Избавляйтесь от старых и ненужных вещей.
Козерог
Не относитесь халатно к правилам. Они писаны для того, чтобы обезопасить всех. Возможно, вы не принадлежите к группе риска, но можете подвергнуть опасности окружающих. Подумайте о своих близких.
Водолей
Вас радуют любые мелочи. Вы наполнены позитивом который день. Начните делиться хорошим со своей семьей. Близкие нуждаются в вашем внимании и теплоте. И тогда по окончанию карантина вы выйдете на новый уровень взаимоотношений.
Рыбы
Начинайте лучше обдумывать свои планы. Который раз беретесь за планирование, и который раз все заканчивается вашей нетерпеливостью. Сегодня ваш мозг способен сконцентрироваться и сгенерировать классные идеи.