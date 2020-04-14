Гороскоп на 15 квітня розповість знакам зодіаку, чим здивує середа. На чому потрібно зосередитись? Кому саме час зайнятися своїм здоров’ям? Дізнайтеся детальний гороскоп на 15 квітня від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Більше на тему: Любовний гороскоп на квітень 2020 від Хаяла Алекперова

Овен

Овни завжди хочуть як краще, вкладають усю свою силу та енергію, а в результаті отримують моральне і психологічне виснаження. Все тому, що ви багато очікуєте. Постарайтеся сьогодні присвятити свою увагу винятково собі та своїм бажанням.

Телець

Телець на порозі прийняття серйозних рішень. Тож не дивно, що ви сумніваєтеся. Але поки карантин і особливо діяти не можете, ви повинні зважити всі “за” і “проти”. Тоді ситуація стане більш зрозумілою.

Близнюки

Близнюкам потрібно прислухатися до свого серця. Постійно керуватися розумом не можна. Зайвий прагматизм веде вас у нікуди.

Рак

Згадайте, що ви не могли реалізувати, посилаючись на брак часу? Сьогодні можете сміливо починати цю справу. Час у вас є, бажання теж. Годі шукати відмовки.

Лев

Сьогодні ви почуватиметесь набагато краще, спокійно і врівноважено. Продовжуйте в тому ж дусі. Контролюйте сказане і пам’ятайте, що не тільки у вас виникли неприємності і проблеми у зв’язку з карантином.

Діва

Багато думаєте, а робите мало. Почніть діяти, і тоді все вдаватиметься. Поки ви лише звинувачуєте обставини. Хоча вони ніяк не впливають на розвиток подій у вашому житті.

Терези

Терезам варто більше йти на контакт. Багато хто хоче зав’язати з вами дружбу. Не ігноруйте повідомлення та дзвінки. Зірки рекомендують поки поспілкуватися онлайн. А після закінчення карантину ви вже точно будете знати, з ким хочете проводити більше часу.

Скорпіон

Не шкодуйте себе. Навпаки, почніть допомагати своїм близьким. Брак енергії зумовлений ​​тим, що ви зараз зависли в часі і зупинилися в діяльності. Але щойно почнете робити добрі справи, помітите, що є й позитивні моменти.

Стрілець

Стрільцям варто перебрати весь будинок. Безлад у квартирі — безлад у голові. У вас немає організованості, бо ви запустили все на самоплив. Зірки пропонують почати з малого: прибирання в шафі. Далі балкон, кухня. Позбавляйтеся від старих і непотрібних речей.

Козеріг

Не ставтеся халатно до правил. Вони писані для того, щоб убезпечити всіх. Імовірно, ви не належите до групи ризику, але можете наразити на небезпеку інших. Подумайте про своїх близьких.

Водолій

Вас радують будь-які дрібниці. Ви наповнені позитивом уже який день. Почніть ділитися хорошим зі своєю сім’єю. Близькі потребують вашої уваги і теплоти. І тоді після закінчення карантину ви вийдете на новий рівень взаємин.

Риби

Починайте краще обмірковувати свої плани. Вкотре беретеся за планування, і вкотре все закінчується вашою нетерплячістю. Сьогодні ваш мозок здатний зосередитися і згенерувати класні ідеї.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ