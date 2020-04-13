Любовний гороскоп на квітень 2020 року розповість, на кого зі знаків зодіаку чекають романтичні пригоди, а кому варто бути більш уважним під час знайомств. Що приготував Амур для всіх знаків зодіаку у квітні 2020? Детальніше читайте в любовному гороскопі на квітень 2020 року від експерта проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаяла Алекперова.

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2020 рік від Хаяла Алекперова

Овни

Упертість, властива Овнам, може стати головним каменем спотикання в особистому житті. Щоб уникнути затяжних сварок зі своєю половинкою, намагайтеся частіше йти на поступки коханій людині.

Тельці

У квітні зірки радять не поспішати з висновками щодо вчинків і дій вашого партнера. Категоричність і колючі зауваження з вашого боку можуть спровокувати серйозні тріщини у стосунках.

Близнюки

У цей період зірки радять Близнюкам уникати недомосказанності у стосунках із партнером. Замовчування образ – не найкраща тактика. Оскільки обопільні претензії можуть зібратися в величезний сніжний ком. А тому потрібно частіше говорити по душах зі своєю половинкою.

Раки

Цього місяця самотні представники знаку можуть кардинально змінити своє життя. У вас є всі шанси зустріти свою долю, навіть не виходячи з дому. Головне при цьому – бути собою, будь то реальне спілкування, або листування в соціальних мережах.

Леви

Перш ніж звинувачувати свою кохану людину в тому, що ваші стосунки стали рутинними, подумайте, що в цих обставинах можете зробити ви. Швидше за все, невеликого сюрпризу з вашого боку вистачить, щоб розбудити утихнули.

Діви

Квітень може стати для стосунків сімейних Дів справжнім випробуванням на міцність. Щоб уникнути можливих сварок і розбіжностей із партнером, зірки радять представникам знака уникати критики на адресу кохрної людини і бути стриманішим у висловлюваннях.

Терези

Зірки радять не скупитися на теплі слова і компліменти для коханої людини. В іншому випадку ваша замкнутість і холодність може стати причиною сварок і розбіжностей із коханою людиною.

Скорпіони

Цього місяця розташування небесних тіл обіцяє Скорпіонам приємні сюрпризи в особистому житті. Не виключено, що кохана людина порадує вас несподіваним подарунком, про який ви давно мріяли.

Стрільці

У цей період Стрільці можуть бути особливо дратівливими і емоційними. І щоб звичайні суперечки з половинкою не переросли в бурхливий скандал, зірки радять представникам знака направити свою енергію в інше русло. Що б ви не вибрали – хобі або творчість – це піде на користь не тільки вам, але і вашим стосункам.

Козероги

Квітень обіцяє Козерогам гармонію в особистих стосунках. Швидше за все, представників знаку чекає відверта розмова з партнером по душам. Порада зірок – використовуйте цю прекрасну можливість, щоб вирішити давні суперечки й розбіжності з коханою людиною.

Водолії

Цього місяця щирість стане запорукою гармонії в сфері особистих стосунків Водоліїв. Намагайтеся уникати недосказанності і частіше говоріть із партнером по душам. У цей період у вас є всі шанси стати ще ближчими.

Риби

Цього місяця кохана людина порадує Риб низкою приємних сюрпризів. Намагайтеся відповісти партнеру взаємністю, підготувавши відповідний крок зі свого боку.

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