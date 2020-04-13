Любовный гороскоп на апрель 2020 года расскажет, кого из знаков зодиака ждут романтические приключения, а кому стоит быть более осторожным. Что приготовил Амур для всех знаков зодиака в апреле 2020 года? Подробнее читайте в любовном гороскопе на апрель 2020 года от эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова.

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Овны

Упрямство, присущее Овнам, может стать главным камнем преткновения в личной жизни. Чтобы избежать затяжных ссор со своей половинкой, старайтесь чаще идти на уступки любимому человеку.

Тельцы

В апреле звезды советуют не торопиться с выводами относительно поступков и действий вашего партнера. Категоричность и колкие замечания с вашей стороны могут спровоцировать серьезные трещины в отношениях.

Близнецы

В этот период звезды советуют Близнецам избегать недосказанности в отношении с партнёром. Умалчивание обид – не лучшая тактика. Так как обоюдные претензии могут скопиться в огромный снежный ком. А потому нужно чаще говорить по душам со своей половинкой.

Раки

В этом месяце одинокие представители данного знака могут кардинально изменить свою жизнь. У вас есть все шансы встретить свою судьбу, даже не выходя из дома. Главное при этом – быть собой, будь то реальное общение, или переписка в соцсетях.

Львы

Прежде, чем обвинять своего любимого человека в том, что ваши отношения стали рутинными, подумайте, что в этих обстоятельствах можете сделать вы. Скорее всего, небольшого сюрприза с вашей стороны хватит, чтобы разбудить утихшие страсти.

Девы

Апрель может стать для отношений семейных Дев настоящим испытанием на прочность. Чтобы избежать возможных ссор и разногласий с партнером, звезды советуют представителям знака избегать колкой критики в адрес любимого и быть сдержаннее в высказываниях.

Весы

Звезды советуют не скупиться на теплые слова и комплименты для любимого человека. В противном случае ваша замкнутость и холодность может стать причиной ссор и разногласий с любимым человеком.

Скорпионы

В этом месяце расположение небесных тел сулит Скорпионам приятные сюрпризы в личной жизни. Не исключено, что любимый человек порадует вас неожиданным подарком, о котором вы давно мечтали.

Стрельцы

В это период Стрельцы могут быть особенно раздражительными и эмоциональными. И чтобы обычные споры с половинкой не переросли из-за в бурный скандал, звезды советуют представителям знака направить свою энергию в другое русло. Что бы вы не выбрали – хобби или творчество – это пойдет на пользу не только вам, но и вашим отношениям.

Козероги

Апрель сулит Козерогам гармонию в личных отношениях. Скорее всего, представителям знака предстоит разговор с партнером по душам. Совет звезд – использовать эту прекрасную возможность, чтобы разрешить давние споры и разногласия с любимым человеком.

Водолеи

В этом месяце искренность станет залогом гармонии в сфере личных отношений Водолеев. Старайтесь избегать недосказанности и чаще говорите с партнером по душам. В этот период у вас есть все шансы стать еще ближе со своей половинкой.

Рыбы

В этом месяце любимый человек порадует Рыб чередой приятных сюрпризов. Постарайтесь ответить партнеру взаимностью, подготовив ответный шаг со своей стороны.

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