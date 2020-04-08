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Закулисье «Кайдашей»: актриса «Спіймати Кайдаша» Антонина Хижняк поделилась забавными фото со съемок

08.04.2020

 «Спіймати Кайдаша» – один из самых обсуждаемых в соцсетях многосерийных фильмов. Этот проект уникален. Его парадоксальность еще и в том, что «Кайдаши» получили исключительно положительные отзывы. Антонина Хижняк, сыгравшая Мотрю, в Instagram поделилась своими архивными фото со съемок. Смотрите закулисье «Кайдашей» в фотоподборке.

Смотрите сериал «Спіймати Кайдаша» уже сейчас!

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