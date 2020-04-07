«Папаньки»: актеры сериала и их дети в реальной жизни
После двухлетнего перерыва успешный телесериал «Папаньки» производства «Дизель Студио» переезжает на телеканал СТБ. Совсем скоро в эфире СТБ состоится премьера второго сезона комедийного сериала. Новые эпизоды будут выходить в слоте «СТБ-сериал» в 20:15 с понедельника по четверг. Но какие же папаньки в реальной жизни и кто они – дети актеров?
Во втором сезоне «Папаньки» Никита, Женя, Саша и Егор продолжат дружески жить в одном доме, выяснять отношения со своими «половинками», виртуозно воспитывать детей и попадать в еще более забавные, а иногда и драматические жизненные ситуации! Давайте познакомимся с реальными детьми актеров прямо сейчас!
Евгений Сморигин
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Сольфеджио! Это основа музыки! Как невозможно построить дом без фундамента, так же невозможно научиться музыке без сольфеджио! В детстве, я не очень любил этот предмет, потому что он попросту скучный. Но с возрастом я осознал на сколько важен был каждый урок! Стокато, легато, фермата, диминуэндо в конце концов! Слушайте музыку! Учитесь музыке! Музыка это международный язык, который понимают все люди на планете! #музыка #сольфеджио #учимся #мама #дети
Евгений Сморигин родился в 1979 году в Минске. Он – актер, телеведущий, сценарист, продюсер, певец. А еще – многодетный отец!
С 2006 года и по настоящее время Евгений живет под Киевом, работает в столице. Жена – Лидия, дети – Алексей, Елизавета и Александр. Родители и старший брат Александр живут в Минске.
Егор Крутоголов
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Егор Крутоголов родился в 1980 году в Николаеве. Егор – украинский телеведущий, актер, художественный руководитель «Дизель Студио», участник «Дизель Шоу». Также он отец двух замечательных мальчиков!
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Жена – Екатерина Крутоголова. Сын – Лев (2010) – чемпион Украины по картингу. 8 сентября 2019 в Егора родился второй сын Макс.
Евгений Гашенко
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Вечеринка-карантинка! 🎧🎼🎚🎛🎉🎊 #карантин #дискотека #skrillex #папасын
Евгений Гашенко родился в 1981 году и также – в городе Николаев. Талантливый актер, телеведущий, сценарист. Участник проектов «Дизель Студио» (скетч-ком На троих, концертное шоу «Дизель Шоу»).
Евгений живет с любимой женой Ольгой, которая работает дизайнером одежды. Вместе молодые родители воспитывают сына Ивана.
Андрей Фединчик
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Андрей Фединчик родился в 1985 году в Улан-Батор, Монгольская Народная Республика. Андрей – украинский актер театра, кино и дубляжа.
Первая жена Андрея – Виктория. Вторая жена – украинская актриса Наталья Денисенко. Молодые люди познакомились на съемках сериала, где они сыграли влюбленных. Свою свадьбу они отпраздновали на Мальдивах. Осенью 2017 у пары родился сын, которого назвали Андреем.
Лилия Ребрик
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Викладаю шматочок з нашого прямого ефіру, який був на сторінці @ranok_ua . Просто хочеться додати трішечки позитиву в цей непростий для всіх нас час… Тримаймося! Надихаємося! Та віримо! А ще краще повторюйте з нами ці прості рухи ! Тримаємо себе в формі! #дикасімейка #карантин #українавдома
Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. Известная украинская актриса и телеведущая.
В 2011 году вышла замуж за танцора Андрея Дикого. Через год Лилия родила дочку Диану, а уже в 2018 году родила вторую дочку, Полину.
Не пропустите новые эпизоды любимого сериала «Папаньки» в 20:15 с понедельника по четверг!