«Папаньки»: актеры сериала и их дети в реальной жизни

После двухлетнего перерыва успешный телесериал «Папаньки» производства «Дизель Студио» переезжает на телеканал СТБ. Совсем скоро в эфире СТБ состоится премьера второго сезона комедийного сериала. Новые эпизоды будут выходить в слоте «СТБ-сериал» в 20:15 с понедельника по четверг. Но какие же папаньки в реальной жизни и кто они – дети актеров?

Во втором сезоне «Папаньки» Никита, Женя, Саша и Егор продолжат дружески жить в одном доме, выяснять отношения со своими «половинками», виртуозно воспитывать детей и попадать в еще более забавные, а иногда и драматические жизненные ситуации! Давайте познакомимся с реальными детьми актеров прямо сейчас!

Евгений Сморигин

Евгений Сморигин родился в 1979 году в Минске. Он – актер, телеведущий, сценарист, продюсер, певец. А еще – многодетный отец!

С 2006 года и по настоящее время Евгений живет под Киевом, работает в столице. Жена – Лидия, дети – Алексей, Елизавета и Александр. Родители и старший брат Александр живут в Минске.

Егор Крутоголов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Стих для 6-ти месячного ребёнка Публикация от Егор Крутоголов (@dizelmano) 3 Мар 2020 в 10:56 PST

Егор Крутоголов родился в 1980 году в Николаеве. Егор – украинский телеведущий, актер, художественный руководитель «Дизель Студио», участник «Дизель Шоу». Также он отец двух замечательных мальчиков!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Егор Крутоголов (@dizelmano) 20 Мар 2020 в 10:22 PDT

Жена – Екатерина Крутоголова. Сын – Лев (2010) – чемпион Украины по картингу. 8 сентября 2019 в Егора родился второй сын Макс.

Евгений Гашенко

Евгений Гашенко родился в 1981 году и также – в городе Николаев. Талантливый актер, телеведущий, сценарист. Участник проектов «Дизель Студио» (скетч-ком На троих, концертное шоу «Дизель Шоу»).

Евгений живет с любимой женой Ольгой, которая работает дизайнером одежды. Вместе молодые родители воспитывают сына Ивана.

Андрей Фединчик

Посмотреть эту публикацию в Instagram Семейные посиделки) #минифединчик Публикация от Андрей Фединчик (@andreyfedinchik) 6 Ноя 2019 в 12:28 PST

Андрей Фединчик родился в 1985 году в Улан-Батор, Монгольская Народная Республика. Андрей – украинский актер театра, кино и дубляжа.

Первая жена Андрея – Виктория. Вторая жена – украинская актриса Наталья Денисенко. Молодые люди познакомились на съемках сериала, где они сыграли влюбленных. Свою свадьбу они отпраздновали на Мальдивах. Осенью 2017 у пары родился сын, которого назвали Андреем.

Лилия Ребрик

Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. Известная украинская актриса и телеведущая.

В 2011 году вышла замуж за танцора Андрея Дикого. Через год Лилия родила дочку Диану, а уже в 2018 году родила вторую дочку, Полину.

Не пропустите новые эпизоды любимого сериала «Папаньки» в 20:15 с понедельника по четверг!

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