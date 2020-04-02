«Папаньки»: что ждет зрителей во втором сезоне сериала
Уже известно, что после двухлетнего перерыва успешный телесериал «Папаньки» производства «Дизель Студио» переезжает на телеканал СТБ. Совсем скоро в эфире СТБ состоится премьера второго сезона комедийного сериала. Новые эпизоды будут выходить в слоте «СТБ-сериал» в 20:00 с понедельника по четверг. Но что ждет зрителей во втором сезоне? И чем будет удивлять проект? Читайте прямо сейчас!
«Папаньки» Никита, Женя, Саша и Егор продолжат дружески жить в одном доме, выяснять отношения со своими «половинками», виртуозно воспитывать детей и попадать в еще более забавные, а иногда и драматические жизненные ситуации!
Во втором сезоне героев также ждут новые испытания и приключения. В семье Егора и Светы (Егор Крутоголов и Лилия Ребрик) произойдут изменения из-за нехватки денег. В гуляки и змея-искусителя Саши (Андрей Фединчик) неожиданно появится взрослый сын. А в семье многодетного папы Жени Малышева (Евгений Сморигин) вернется его жена (героиня Ольга Атанасова), что приведет к новому конфликту «невестка-свекровь».
Дочке Никиты и Иры (Евгений Гашенко и Ольга Арутюнян) уже полгода, и это влияет на отношения пары. А тут еще и коллега Никиты по работе (Виктория Булитко) добавляет остроты!
Не пропустите новые эпизоды любимого сериала «Папаньки» в 20:00 с понедельника по четверг!
Основные актеры
- Евгений Сморыгин
- Егор Крутоголов
- Евгений Гашенко
- Ольга Арутюнян
- Андрей Фединчик
- Лилия Ребрик
- Демьян Шиян
- Алексей Сморыгин
- Вероника Лукьяненко
- Кира Подольская
- Надежда Кондратовская