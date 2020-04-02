«Папаньки»: что ждет зрителей во втором сезоне сериала

Уже известно, что после двухлетнего перерыва успешный телесериал «Папаньки» производства «Дизель Студио» переезжает на телеканал СТБ. Совсем скоро в эфире СТБ состоится премьера второго сезона комедийного сериала. Новые эпизоды будут выходить в слоте «СТБ-сериал» в 20:00 с понедельника по четверг. Но что ждет зрителей во втором сезоне? И чем будет удивлять проект? Читайте прямо сейчас!

«Папаньки» Никита, Женя, Саша и Егор продолжат дружески жить в одном доме, выяснять отношения со своими «половинками», виртуозно воспитывать детей и попадать в еще более забавные, а иногда и драматические жизненные ситуации!

Во втором сезоне героев также ждут новые испытания и приключения. В семье Егора и Светы (Егор Крутоголов и Лилия Ребрик) произойдут изменения из-за нехватки денег. В гуляки и змея-искусителя Саши (Андрей Фединчик) неожиданно появится взрослый сын. А в семье многодетного папы Жени Малышева (Евгений Сморигин) вернется его жена (героиня Ольга Атанасова), что приведет к новому конфликту «невестка-свекровь».

Дочке Никиты и Иры (Евгений Гашенко и Ольга Арутюнян) уже полгода, и это влияет на отношения пары. А тут еще и коллега Никиты по работе (Виктория Булитко) добавляет остроты!

Не пропустите новые эпизоды любимого сериала «Папаньки» в 20:00 с понедельника по четверг!

Основные актеры

Евгений Сморыгин

Егор Крутоголов

Евгений Гашенко

Ольга Арутюнян

Андрей Фединчик

Лилия Ребрик

Демьян Шиян

Алексей Сморыгин

Вероника Лукьяненко

Кира Подольская

Надежда Кондратовская

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ