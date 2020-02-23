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Звук в наушнике солиста был: Руслан Квинта прокомментировал скандал с группой TVORCHI

23.02.2020

Вчера, 22 февраля, состоялся долгожданный финал Нацотбора на Евровидение-2020. Шесть молодых конкурсантов вживую представили свои композиции всей стране! Однако есть те, кто сетовал на технические проблемы на выступлении — группа TVORCHI. По их словам, именно наушник помешал их победе. Музыкальный продюсер конкурса Руслан Квинта прокомментировал скандальную ситуацию, отметив, что звук в наушнике солиста, все же, был!

 «Я с большим уважением отношусь к группе TVORCHI. Был ли звук в наушнике солиста TVORCHI? Был. Перед каждым прямым эфиром на цифровой пульт звукорежиссера заливаются песни участников (пресеты) в том виде, в котором они были настроены во время нескольких репетиций. Все песни заливаются отдельно. Перед выходом на сцену каждый вокалист проверяет, есть ли звук в его «инеирах», слышит ли он себя. Дальнейшее выступление вживую полностью зависит от опыта артиста».

По словам музыкального продюсера, если у вокалиста нет фонограммы в «инеире», он с самого начала песни не попадет в ритм, поэтому звук в наушнике солиста точно был.

«У всех участников отбора звук в «инеирах» был! У солиста группы TVORCHI — тоже! Если у вокалиста нет фонограммы в «инеире», он с самого начала песни не попадет в ритм, начнет ориентироваться на «обратку» (звук, который возвращается из зала на сцену) — а это опоздание по ритму на 16 тактов, что очень заметно даже непрофессионалу. Как все видели, Джеффри с самого начала песни и до конца выступления ритмично был в музыке. Что означает, что звук в наушнике был».

Однако Руслан Квинта добавил, что ждет группу TVORCHI уже в следующем Нацотборе!

«Как музыкальный продюсер, я не мог не взять такой сильный трек в Национальный отбор. Но вопросы по вокалу возникли еще во время кастинга. В октябре мы были уверены, что за три месяца можно научиться петь свою конкурсную песню. На каждой репетиции команда проекта работала над тем, чтобы помочь солисту выровнять голос и подачу, настраивала звук в мониторе так, чтобы ему было удобно. Но, как показали репетиции и живое выступление, вокал Джеффри еще нестабилен. И то, что он выпал из тональности во время выступления — это, к сожалению, отсутствие опыта. Итак, ребятам есть, над чем работать. В любом случае, я рад, что TVORCHI не просто приняли участие в Нацотборе, а вышли в финал. Они заняли достойное место, заявили о себе огромной аудитории. Буду рад видеть их в следующем году!»

Евровидение 2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 22.02.2020 (финал)

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